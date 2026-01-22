Имущество экс-главы Ростовского облсуда конфисковали

Елена Золотарева (Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края)

Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество осужденной за коррупцию экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В конце декабря 2025 года суд признал Золотареву виновной в получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф 170 млн руб. Золотаревой также запретили занимать государственные должности в течение 15 лет и лишили почетного звания «Ветеран труда» и госнаграды. Троих ее посредников приговорили к 13, восьми и шести годам заключения.

Иск об изъятии ее имущества подала Генпрокуратура. Суд установил, что Золотарева приобрела имущество на деньги, полученные нелегально. Для ухода от декларирования активов она оформила их на своего сына Сергея и доверенное лицо Марию Данкевич.

В доход государства суд обратил квартиру, машино-место и два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard. Общую стоимость имущества эксперты оценили в 17 млн руб. Кроме того, у Золотаревой изъяли 128,8 млн руб., €27,9 тыс., $11,7 тыс. и драгоценности стоимостью 17,6 млн руб. Все это обнаружили в ходе обысков дома и на рабочем месте Золотаревой.

Кроме того, с семьи Золотаревых также взыскали 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.