 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Имущество экс-главы Ростовского облсуда конфисковали

Елена Золотарева
Елена Золотарева (Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края)

Первомайский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество осужденной за коррупцию экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В конце декабря 2025 года суд признал Золотареву виновной в получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф 170 млн руб. Золотаревой также запретили занимать государственные должности в течение 15 лет и лишили почетного звания «Ветеран труда» и госнаграды. Троих ее посредников приговорили к 13, восьми и шести годам заключения.

Иск об изъятии ее имущества подала Генпрокуратура. Суд установил, что Золотарева приобрела имущество на деньги, полученные нелегально. Для ухода от декларирования активов она оформила их на своего сына Сергея и доверенное лицо Марию Данкевич.

Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки
Общество

В доход государства суд обратил квартиру, машино-место и два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard. Общую стоимость имущества эксперты оценили в 17 млн руб. Кроме того, у Золотаревой изъяли 128,8 млн руб., €27,9 тыс., $11,7 тыс. и драгоценности стоимостью 17,6 млн руб. Все это обнаружили в ходе обысков дома и на рабочем месте Золотаревой.

Кроме того, с семьи Золотаревых также взыскали 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Имущество коррупция изъятие Краснодар Ростовская область
Материалы по теме
В Ростовской области четырех бывших чиновников осудят за мошенничество
Общество
Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Сочи на ₽1,6 млрд
Политика
У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли имущество на ₽13 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49