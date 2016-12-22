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Чемезов рассказал о планах «Ростеха» по продаже 75% акций «Технодинамики»
Бизнес, 13:24
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Чемезов рассказал о планах «Ростеха» по продаже 75% акций «Технодинамики»

«Ростех» рассчитывает в конце 2018 года продать 75% акций «Технодинамики» (входит в госкорпорацию). Об этом заявил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает корреспондент РБК.

По его словам, сейчас сделка по продаже пакета акций «Технодинамики» проходит согласование на уровне федеральных органов исполнительной власти. Чемезов подчеркнул, что этот вопрос также будут изучать во всех профильных министерствах и ведомствах.

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«Мы будем проводить закрытый конкурс, в ходе которого будет выбран инвестор. Сейчас мы проводим оценку пакета акций 75% минус 1 акция, о чем буквально вчера разместили соответствующий конкурс», — добавил Чемезов. Заявки на конкурс принимаются до 1 августа, победителя определят 8 августа.

Теги: «Ростех» , Сергей Чемезов , продажа акций
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