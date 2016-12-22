«Ростех» продал 26% акций «Калашникова» частному инвестору

Глава и совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко приобрел у «Ростеха» еще 26% акций концерна; цена сделки составила 1,5 млрд руб. Так госкорпорация продолжает реализовывать стратегию государственно-частного партнерства

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Частный контроль

Госкорпорация «Ростех» продала действующему главе концерна «Калашников» Алексею Криворучко и его компании «Транскомплектхолдинг» 26% минус одна акция концерна за сумму более 1,5 млрд руб., заявил РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сделка была закрыта 14 февраля, отметил он.

Таким образом, доля частных инвесторов в «Калашникове» увеличена до 75% минус одна акция. Блокирующий пакет (25% плюс одна акция) остается у «Ростеха». «Это означает, что концерн как важный оборонный актив остается в поле зрения государства и мы сохраняем возможность влиять на ключевые процессы в компании», — пояснил Чемезов.

Как уточнили РБК в пресс-службе «Ростеха», сделка готовилась долго, была согласована правлением и наблюдательным советом корпорации, а также получила одобрение правительства.

Что такое «Калашников» «Калашников» — крупнейший российский производитель стрелкового оружия, сказано на официальном сайте концерна. По собственным данным, занимает 95% всего российского рынка стрелкового оружия и 66% — в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Продукция концерна поставляется более чем в 27 стран. Концерн владеет 51% одного из крупнейших производителей беспилотников в России — компанией «Зала аэро». До 2014 года «Калашников» на 100% принадлежал госкорпорации «Ростех». В мае 2014 года «Ростех» продал 49% «Калашникова» за 1,3 млрд руб. компании «Транскомплектхолдинг», которой до ноября 2017 года через «ТКХ-Инвест» владели бизнесмены Алексей Криворучко (50%), Андрей Бокарев и Искандер Махмудов (по 25%). Затем Махмудов и Бокарев продали свои доли в «ТКХ-Инвест» и перестали быть совладельцами «Калашникова». Сейчас, согласно СПАРК, компания «ТКХ-Инвест» наполовину принадлежит сама себе, наполовину — Криворучко. (Журнал Forbes отмечал, что продажей своей доли в «Калашникове» Бокарев и Махмудов, возможно, пытаются застраховать себя от попадания в санкционные списки.) По итогам 2014 года концерн показал убыток. Согласно базе данных СПАРК, он составил почти 340 млн руб. Согласно годовому отчету «Калашникова» за 2016 год, прибыль компании составила 2,3 млрд руб.

Зачем продавать

Работа с инвесторами и частно-государственное партнерство — одно из основных направлений стратегии «Ростеха» до 2025 года. «Это реальный механизм развития промышленных активов, где возможности государства и частный капитал обеспечивают синергетический эффект», — пояснили в «Ростехе».

Несколько лет назад положение «Калашникова» было тяжелым, однако теперь он «становится по-настоящему сильным брендом», утверждают в «Ростехе». Концерн выпускает не только стрелковое оружие, но и беспилотники, катера и электрические мотоциклы. Во многом это заслуга частного инвестора, который «модернизировал мощности, вложил серьезные средства в создание новых продуктов, современных и востребованных на рынке», отмечает пресс-служба корпорации.

«Калашников» под санкциями В июле 2014 года Минфин США, а в сентябре и Евросоюз внесли концерн «Калашников» в санкционный список. На тот момент на США приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия концерна. В частности, в начале 2014 года было заключено пятилетнее соглашение о поставках продукции «Калашникова» в Северную Америку — от 80 тыс. до 200 тыс. единиц стрелкового оружия в год. 28 октября 2017 года Вашингтон опубликовал список из 39 российских оборонных предприятий и разведывательных структур, куда также попал концерн «Калашников», в соответствии с законом CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Cотрудничество с фигурантами списка, в отношении которых могут быть введены новые ограничительные меры, грозит санкциями юридическим и физическим лицам.

Оправдал доверие

Когда обсуждалась продажа второго транша акций «Калашникова», вопрос «кому?» не стоял, заявили РБК в госкорпорации. «Криворучко показал себя профессиональным бизнесменом, ответственным и надежным партнером», — охарактеризовал гендиректора концерна Сергей Чемезов. В госкорпорации отметили, что еще четыре года назад актив в пересчете на одну акцию был дешевле почти в два раза, практика государственно-частного партнерства дала положительный результат.​

Продажа контрольного пакета акций Алексею Криворучко говорит о том, что он пользуется абсолютным доверием «Ростеха», полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. «Он готов к введению в отношении себя персональных санкций в связи с деятельностью концерна, чего опасались Бокарев и Махмудов», — отметил Ткачук.

Перераспределение акций «Калашникова» в пользу частных лиц происходило постепенно в течение нескольких лет, подчеркнул в разговоре с РБК главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. «Это означает, что Криворучко оправдал доверие Чемезова и может на себя взять ту ответственность, на которую рассчитывает «Ростех», — полагает эксперт. Дегтярев отметил, что, увеличивая частную долю в концерне, государство меняет форму финансирования, прежде всего направление разработок — тактических, стратегических и перспективных. «Это направление требует реальных вложений и реальных результатов», — подытожил собеседник РБК.

Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Комментируя сделку, Сергей Чемезов также отметил, что «Ростех» ждет от инвестора «дальнейших действий, способствующих росту компании». В пресс-службе госкорпорации подчеркивают, что «Ростеху» важны не столько сама сделка и выручка от продажи пакета акций, сколько перспективы, которые открывает такое партнерство, — модернизация мощностей, освоение новых производств и видов продукции, а также рост выручки и повышение рентабельности компании.

Многопрофильный Алексей Криворучко Алексею Криворучко 17 июля исполнится 43 года, он родился в Ставрополе. Первое высшее образование получил в Институте управления, экономики, права и информатики по специальности «юриспруденция». Второе высшее — в Российской академии государственной службы по специальности «государственное управление», рассказали РБК в пресс-службе концерна «Калашников». В 1999–2001 годах работал на Ростовском заводе гражданской авиации № 412 в качестве заместителя генерального директора, гендиректора. В 2004 году стал советником заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению в компании «Аэрофлот — Российские авиалинии». В 2006 году занимал должность главного эксперта, консультанта департамента региональных и офсетных программ в «Рособоронэкспорте». В 2006 году пришел в «АвтоВАЗ» в качестве заместителя гендиректора по сбыту и техническому обслуживанию. Покинул компанию в 2009 году в должности старшего вице-президента по продажам и маркетингу. С 2010 года и по настоящее время Криворучко является гендиректором компании «Аэроэкспресс». С 2014 года параллельно занимает должность гендиректора «Калашникова».