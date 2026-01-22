 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) довольно противоречивы, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

В начале января Трамп заявил, что, если срок действия ДСНВ истечет, США заключат с Россией более удачный договор, и «возможно, захочется привлечь и еще пару других игроков».

«Приходится оперировать публичными высказываниями президента США Трампа, которые делаются в форме весьма таких умозрительных рассуждений, причем зачастую противоречивых», — сказала дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что эти слова Трампа «трудно отнести к разряду многообещающих».

«Но пока не совсем понятно, является ли это последним словом Вашингтона», — резюмировала Захарова. По ее мнению, неопределенность затрудняет прогнозы относительно будущего ДСНВ.

Кремль рассказал, без чего невозможно заключение нового ДСНВ
Политика
Дмитрий Песков

Действие ДСНВ истекает 5 февраля. При этом официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет — это произошло в 2021 году.

Президент Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал НАТО, а не только США.

