Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Делегации России, Украины и США встретятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завтра, 23 января, встреча продлится два дня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме.

Чему именно будет посвящена встреча, украинский лидер не рассказал.

22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Встреча шла около часа. По итогу беседы американский лидер призвал к миру, заявив, что конфликт России и Украины должен закончиться. Встречу с Зеленским Трамп оценил как «хорошую».

Материал дополняется

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

Егор Алимов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
