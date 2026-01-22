Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

Владимир Зеленский (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Делегации России, Украины и США встретятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завтра, 23 января, встреча продлится два дня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Давосском форуме.

Чему именно будет посвящена встреча, украинский лидер не рассказал.

22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Встреча шла около часа. По итогу беседы американский лидер призвал к миру, заявив, что конфликт России и Украины должен закончиться. Встречу с Зеленским Трамп оценил как «хорошую».

Материал дополняется