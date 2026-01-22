39-летний Эдин Джеко перешел из «Фиорентины» в «Шальке» до конца сезона

Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона

Эдин Джеко, обладающий опытом выступлений в ведущих чемпионатах Европы, заключил контракт с лидером Второй Бундеслиги «Шальке»

Эдин Джеко (Фото: ФК «Шальке»)

Боснийский форвард Эдин Джеко покинул итальянскую «Фиорентину» и стал игроком немецкого «Шальке». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб из Гельзенкирхена, который возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, подписал с 39-летним нападающим контракт до конца сезона 2025/26.

В первой половине сезона Джеко провел за «Фиорентину» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

За свою карьеру Джеко становился чемпионом Германии в составе «Вольфсбурга» и дважды выигрывал Английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити», также завоевав с английским клубом Кубок Англии и Кубок Футбольной лиги. В Италии он пополнил свою коллекцию трофеев, выиграв Кубок и Суперкубок страны с «Интером».

Также Джеко играл за боснийский «Железничар», чешский «Теплице», итальянскую «Рому», турецкий «Фенербахче».

Джеко является капитаном сборной Боснии и Герцеговины, ее лучшим бомбардиром за всю историю (72 мяча) и игроком с наибольшим количеством сыгранных матчей (146).

По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет €1,5 млн.