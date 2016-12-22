«Ростех» выставил на продажу производителя «невидимого стекла» для Су-57

«Ростех» продает 49% акций холдинга «РТ-Химкомпозит». Сумма сделки может составить от 1,5 млрд до 3 млрд руб. Среди возможных претендентов аналитики называют компанию «Сибур»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Зависит от инвестиций

49% акций принадлежащего «Ростеху» холдинга «РТ-Химкомпозит», выпускающего продукцию двойного назначения, выставлены на продажу. Такое решение принял наблюдательный совет госкорпорации, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». Покупатель будет определен по итогам закрытого конкурса. Один из главных критериев — размер средств, которые покупатель готов инвестировать в холдинг, отметили в госкорпорации. При этом разработанная «Ростехом» инвестпрограмма для «РТ-Химкомпозита» предполагает инвестирование 32 млрд руб. до 2020 года.

Среди иных требований к инвестору — расширение рынков сбыта, увеличение продаж, вывод на рынок новых видов продукции и привнесение в холдинг новых технологических компетенций, пояснили в «Ростехе». «Итоги планируется подвести до конца 2018 года», — сообщили РБК в госкорпорации.

Контрольный пакет остается в руках «Ростеха». «Это позволит государству влиять на ключевые решения и в полной мере контролировать исполнение гособоронзаказа, федеральных целевых программ, экспортных контрактов по линии ВТС, а также социальную ситуацию», — заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Взаимные права и обязанности акционеров, их взаимодействие будут оговорены в партнерском соглашении, которое планируется заключить по результатам конкурса, добавил он.

Что такое «РТ-Химкомпозит» Холдинг «РТ-Химкомпозит» объединяет девять предприятий. Среди них — обнинское НПП «Технология» имени А.Г. Ромашина — разработчик сельскохозяйственного самолета Т-500 (ПАК СХ, «летающий трактор») и создатель «невидимого стекла» для Су-57. Ключевыми направлениями холдинга являются производство изделий из композиционных материалов, специальное остекление и инжиниринг, специальные волокна, а также специальная химия и «зеленая» химия. Предприятиями холдинга производятся также крупногабаритные углепластиковые оболочки головных обтекателей, отсеков, ступеней, гаргротов, деталей приборных отсеков ракет-носителей «Протон-М», «Рокот» и «Ангара». За последние 20 лет по технологиям и проектам холдинга «РТ-Химкомпозит» построены все установки по получению каменноугольных пеков в России. Чистая прибыль холдинга по итогам 2017 года составила 194 млн руб., следует из годового отчета компании, который «Ростех» предоставил РБК.

«Ростех» последовательно увеличивает долю сторонних владельцев в своих предприятиях. В ноябре 2017 года, как писал РБК, «Ростех» начал поиски частного инвестора для холдинга «Высокоточные комплексы», намереваясь продать 49% акций холдинга. В феврале 2018 года госкорпорация продала 26% «Калашникова», после чего доля частных инвесторов в концерне увеличилась до 75% минус одна акция. В апреле 2018 года госкорпорация продала 100% концерна «Тракторные заводы» компании «Транскомпонент» (владелец зарегистрирован в офшорах).

По словам Чемезова, сделка по продаже «РТ-Химкомпозита» соответствует стратегии «Ростеха», согласно которой доля гражданской продукции предприятий к 2025 году должна составлять 50%. Кроме того, механизм государственно-частного партнерства еще на примере «Калашникова» доказал свою эффективность, подчеркнул он.​

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Разумный баланс интересов в подобных проектах позволяет в полной мере соблюсти стратегические интересы государства, связанные с выполнением ГОЗ, ФЦП, социальной стабильностью, и в то же время является катализатором позитивных изменений. В результате создаются условия для внедрения современных бизнес-моделей, новых технологий и перспективных видов продукции», — пояснил глава «Ростеха».

Почти гарантированный госзаказ

В «Ростехе» отказались оценивать стоимость «РТ-Химкомпозита». Близкий к госкорпорации источник рассказал РБК, что, по внутренним оценкам, стоимость 100% акций «РТ-Химкомпозита» с учетом нескольких грядущих крупных госзаказов составляет порядка 6 млрд руб. При этом руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин отмечает, что рост числа госконтрактов — не лучший критерий для определения стоимости такой компании. «Потому что нет гарантии, что эти контракты будут заключены и все обязательства по ним — выполнены», — пояснил он.

Опрошенные РБК инвестиционные аналитики оценивают холдинг в 3–6 млрд руб.

С учетом EBITDA компании в 2017 году на уровне 170–200 млн руб. и гарантированного объема госзаказа стоимость холдинга можно оценить примерно в 3 млрд руб., полагает аналитик АКРА Максим Худалов: соответственно, 1,5 млрд за 49% — вполне приемлемая цена.

Если оценивать холдинг с точки зрения доходности, опираясь на годовую отчетность, которую предоставил «РТ-Химкомпозит», то его стоимость на сегодняшний день составляет порядка 4–6 млрд руб., полагает аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. «Поэтому вполне реально, что кто-то из участников предложит за этот пакет около 2–3 млрд. При этом при определении победителя играет роль предложение. Продавец, которым в данном случае выступает «Ростех», конечно, будет смотреть на потенциальные инвестиции», — пояснил Нуждин.

Претенденты пока не в курсе

По мнению Сергея Чемезова, преждевременно говорить о том, кто конкретно станет партнером холдинга. «В ходе закрытого конкурса будут проверяться активы претендентов, их опыт, финансовая ситуация и надежность, а также предлагаемая инвестиционная программа», — пояснил глава госкорпорации.

Потенциально в сделке могут быть заинтересованы «Сибур», ТАИФ, «Уралхим», НОВАТЭК и «Уралкалий», отмечает Худалов. «Учитывая, что основная деятельность представлена тремя сегментами: композиты, химия и волокно, — рискну предположить, что вероятный покупатель — холдинг «Сибур». У него есть крупное производство капролактама, который может быть использован для выпуска полиамида, из которого производят химволокно», — сказал аналитик АКРА.

«Сибур» — крупнейшая нефтехимическая компания Восточной Европы. Среди акционеров — Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко (17%), китайские Sinopec (10%) и Фонд Шелкового пути (10%), а также Кирилл Шамалов (3,9%). В отношении Тимченко и Шамалова действуют санкции США.

​Нуждин также полагает, что пакет «РТ-Химкомпозита» будет продан компании «Сибур». «Среди других кандидатов она наиболее подходит по таким критериям, как вывод на рынок новых видов продукции и привнесение в холдинг новых технологических компетенций», — считает он.

РБК в пресс-службе «Сибура» заявили: «Компания не располагает информацией об активах «РТ-Химкомпозита» и об их возможной продаже. В случае появления такой информации, предложений о продаже — будем их изучать».