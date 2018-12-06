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Газета
Факторы риска на выбор
Газета № 215 (2939) (0612) 00:03
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Факторы риска на выбор
Как ситуация в Хакасии и Приморье отразится на политической системе
Результаты выборов в Хакасии и ситуация вокруг кампании в Приморье выявили ряд рисков для власти — от роста «элитной вольницы» до востребованности неизвестных кандидатов, утверждается в докладе фонда «Петербургская политика»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Угрозы для власти

В новом докладе фонда «Петербургская политика» (есть у РБК) его эксперты проанализировали вероятность сохранения в ближайшее время электоральных рисков, выявленных во время осенних избирательных кампаний.

По итогам выборов главы Хакасии и победы на них коммуниста Валентина Коновалова политологи делают вывод, что негативная по отношению к власти мобилизация избирателей может сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Попытки ее «размывания» с помощью кадрового обновления без сущностных политических изменений успеха не имеют, считают авторы доклада.

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Политика

Другие риски показала продолжающаяся кампания по выборам главы Приморья. Именно с исходом приморских выборов в «Петербургской политике» связывают особенности будущей подготовки к губернаторским выборам следующего года. К таким гипотетическим рискам они относят следующие факторы:

  • общая неготовность властной системы к радикальному усложнению задач;
  • возможный рост «элитной вольницы» в случае накопления прецедентов избавления элитами от конфликтного губернатора с помощью выборов;
  • прецедент запуска врио губернатора «антимосковской» повестки и легкой мобилизации на «антимосковской» волне под знаменами оппозиции;
  • востребованность оппозиционных кандидатов со стартовыми низкими известностью и антирейтингом (их сложнее делать мишенями контрпропаганды);
  • дефицит собственных повесток у глав регионов на фоне рисков снижения качества федеральной повестки и общего ухудшения социальных настроений;
  • экономическая ситуация и бюджетная политика (при нисходящем тренде в экономике и необходимости сокращать распределяемые ресурсы);
  • легкая концентрация антирейтинга власти вследствие ее малоудачных шагов и генерирования негативной повестки, что особенно заметно на фоне ряда неоднозначных заявлений чиновников разного уровня по социальной повестке в последние месяцы.

В случае неудачи врио губернатора Олега Кожемяко на выборах в Приморье местные элиты получат прецедентный сигнал, что можно менять назначенца из Москвы (или прежнего губернатора) с помощью выборов, прокомментировал РБК выводы доклада президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. Главной угрозой для власти он называет ее способность притягивать антирейтинг, как это было у проигравших выборы прежних глав Владимирской области и Хакасии — Светланы Орловой и Виктора Зимина: «Если такая способность есть — то экономика и собственная активность вторичны».

Политолог-регионалист Ростислав Туровский в целом согласен с приведенным списком рисков, которые должны учитываться губернаторами и врио глав регионов. Он считает, что возможность продвижения малоизвестных кандидатов нельзя переносить на всех технических оппонентов губернаторов, поскольку в некоторых регионах остаются и сильные представители парламентской оппозиции. Среди таких фигур Туровский назвал депутатов Думы от справедливороссов Олега Шеина в Астраханской области, Валерия Гартунга — в Челябинской, депутата от ЛДПР Сергея Катасонова — в Оренбургской. В таком случае как с самими кандидатами, так и с их партиями властям придется торговаться, заметил политолог.

Со списком рисков от «Петербургской политики» соглашается и политконсультант Дмитрий Фетисов. Главы регионов не работают над мониторингом протестной активности, добавил Фетисов. ​Он считает, что, даже не дожидаясь итогов выборов в Приморье, можно говорить, что эта кампания стала прецедентом, и многим врио на фоне растущей социально-политической напряженности в 2019 году избираться будет тяжело. «Играет роль и личностный фактор. Оказавшись в регионах, многие врио вместо того, чтобы попытаться понять региональные реалии, продолжают работать так же, как будто находятся в московских кабинетах», — указал Фетисов.

Регионы в зоне риска

Эксперты «Петербургской политики» также создали карту электоральных рисков на выборах глав регионов 2019 года. К зонам с высокими рисками они отнесли Мурманскую, Сахалинскую и Волгоградскую области, а также Ставропольский край и Санкт-Петербург.

К регионам с кампаниями умеренных рисков отнесены Башкирия, Калмыкия и Курская область. В категорию «растущие риски» попали Вологодская, Оренбургская, Курганская, Липецкая, Челябинская, Астраханская области, Забайкальский край и Республика Алтай.

Выделение в рейтинге регионов с низкими рисками не вызывает больших сомнений, но авторы рейтинга слишком большую группу субъектов включили в категорию «растущие риски», говорит политолог Туровский. По его мнению, Вологодская область «больших проблем не будет создавать на выборах», а Забайкальский край — наоборот, очень сложный регион, где губернатору тяжело переломить протестные настроения. К регионам с высокими рисками он отнес и попавшую в «среднюю категорию» Челябинскую область.

При этом из зоны высокого риска Туровский предлагает убрать Петербург, где за последний месяц ситуация стала стабилизироваться в интересах врио губернатора Александра Беглова. «В целом наиболее высокие риски связаны не со столичными регионами, а с проблемной глубинкой», — заключил политолог.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова.
Теги: «Петербургская политика» , Приморье , Хакасия , выборы губернаторов
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