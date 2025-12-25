FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США

Экономика США во время второго президентского срока Дональда Трампа приобретает очертания буквы «К», разрыв между социальными слоями усиливается, неравенство в стране растет, пишет Financial Times.

«Большой красивый законопроект» Трампа, подписанный в июле, усугубил неравенство. По данным Бюджетного управления Конгресса, беднейшие домохозяйства теряют $1,6 тыс. в год из-за сокращения Medicaid и SNAP, а богатые получают $12 тыс. дополнительно от снижения налогов.

Что такое «К-образная экономика» Это модель, описывающая расхождение траекторий развития разных социальных групп после кризиса. Термин ввел американский экономист Питер Этуотер в 2020 году, анализируя последствия пандемии COVID-19. В отличие от классических Ѵ- или U-образных восстановлений, где экономика движется единым курсом, «К-форма» предполагает разнонаправленное движение. Суть модели: верхняя ветвь «К» благосостояние высокодоходных групп растет благодаря доступу к финансовым рынкам, росту стоимости активов и возможности сохранить доходы: Нижняя ветвь «К» средний и низший класс сталкиваются с ростом цен, снижением реальных доходов и ограничением доступа к кредитным ресурсам.

Эту же модель впоследствии стали применять не только к благосостоянию населения, но и к другим экономическим явлениям, когда показатели двух групп движутся разнонаправленно, например к отраслевому расслоению или изменению капитализации разных секторов на рынке акций.

В качестве примера газета приводит Гринвич в штате Коннектикут и Бриджпорт в 48 км от него. В первом средний доход на налоговую декларацию в 2023 году достиг $687 тыс. долларов, в Бриджпорте средний доход — $70,5 тыс. С каждым годом этот разрыв растет. Он ставит под угрозу перспективы Республиканской партии на промежуточных выборах в следующем году, говорится в материале.

Материал дополняется