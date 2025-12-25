 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами

Сюжет
Военная операция на Украине

После атаки беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

«Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», — уточнили в оперштабе.

В ликвидации возгорания принимают участие 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предварительно, пострадавших нет.

Из-за дронов также получили повреждения несколько зданий и сельскохозяйственная техника в Щербиновском районе. Возгорания ликвидировали, также обошлось без пострадавших.

При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 25 декабря на фоне атаки беспилотников в дополнение к действующему NOTAM приостановил прием и выпуск рейсов аэропорт Краснодара.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Плугина Ирина
порт Темрюк Краснодарский край дроны пожар нефтепродукты
Материалы по теме
В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала
Политика
В Краснодарском крае обломки дронов упали на территории НПЗ
Политика
Два человека пострадали при атаке дронов на район Краснодарского края
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ Политика, 05:13
Офисные сотрудники рассказали, какого декабря перестанут работать Бизнес, 05:00
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 04:57
РЕН ТВ узнал, что бывшего помощника Горбачева в Москве сбил «Мерседес» Политика, 04:41
Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел Политика, 04:30
Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами Политика, 03:54
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США Экономика, 03:54
Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире еще несколько месяцев Общество, 03:35
Британский инспектор раскрыл, съест ли свой Snickers с фразой на русском Политика, 02:59
В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя Общество, 02:50
Суд изъял у замглавы Ростовской области имущество более чем на ₽600 млн Политика, 02:34
Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом Политика, 02:05
Санта-Клаус на упряжке с оленями пролетел над Москвой Общество, 02:02