Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами
После атаки беспилотников на порт Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.
«Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», — уточнили в оперштабе.
В ликвидации возгорания принимают участие 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предварительно, пострадавших нет.
Из-за дронов также получили повреждения несколько зданий и сельскохозяйственная техника в Щербиновском районе. Возгорания ликвидировали, также обошлось без пострадавших.
В ночь на 25 декабря на фоне атаки беспилотников в дополнение к действующему NOTAM приостановил прием и выпуск рейсов аэропорт Краснодара.
