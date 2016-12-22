В комиссию по этике «Единой России» войдут Чилингаров и Шарапова

О создании в партии нового контрольного органа — комиссии по этике — единороссы объявят на съезде 7–8 декабря. Комиссия будет разбирать громкие случаи, связанные с партийцами, в нее войдут Артур Чилингаров и Арина Шарапова

Артур Чилингаров (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

На съезде «Единой России», который пройдет 7–8 декабря в Москве, будет создан новый контрольный орган — комиссия по этике. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству партии власти, и подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, в уставе партии предполагается прописать семь этических норм для членов «Единой России». «Эти нормы не будут работать, если не появится специальный контрольный орган, который будет разбирать резонансные ситуации, касающиеся членов партии», — пояснил секретарь генсовета РБК. Комиссия по этике будет обладать особыми полномочиями и давать свои рекомендации по каждому разбираемому случаю — вплоть до исключения из партии, подчеркнул Турчак. При этом задача комиссии — не исключить человека из «Единой России», а именно разобраться, добавил он.

В состав комиссии, по словам Турчака, «должны войти отцы-основатели партии и коллеги с незапятнанной репутацией, обладающие непреклонным авторитетом». Комиссия будет состоять из 12 человек.

Источник, близкий к руководству «Единой России», рассказал РБК, что в числе тех, кого на съезде будут рекомендовать в состав комиссии, — полярник, депутат Госдумы Артур Чилингаров, телеведущая Арина Шарапова, первый зампред думского комитета по обороне, Герой России Андрей Красов.

Члены комиссии будут избираться сроком на пять лет, добавил источник РБК.

Специальный этический кодекс принимать не будут, хотя изначально это обсуждалось, говорит собеседник, близкий к руководству партии.

Одна из норм, которую планируется прописать в уставе, будет основана на заявлении Турчака, которое он сделал 9 ноября на конференции петербургского отделения «Единой России», поясняет партийный источник РБК. Тогда Турчак сказал, что «большинство наших однопартийцев — достойные люди, но из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия». По его словам, такие ситуации невозможно регулировать юридическим путем, поэтому необходимы понятные этические нормы для всех единороссов. «Обвинили тебя — подай иск о защите чести и достоинства. Нет — партбилет на стол и не надо дискредитировать всю партию», — сказал Турчак.

Ранее в «Единой России» прошли дискуссии по обновлению партии, сообщал РБК. В числе предложений было создание при президиумах региональных политсоветов комиссий по этике, которые бы рассматривали вопросы, связанные с нарушением партийной дисциплины и норм.