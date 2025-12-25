Военные сбили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Московский регион неоднократно сталкивался с атаками дронов. До этого за 24 декабря на подлете к столице сбили 16 дронов.

Материал дополняется