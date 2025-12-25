 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Военные сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: военные сбили летевший на Москву беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Московский регион неоднократно сталкивался с атаками дронов. До этого за 24 декабря на подлете к столице сбили 16 дронов.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Москва Сергей Собянин дроны Украина
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
