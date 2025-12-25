Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Белый дом приказал вооруженным силам Соединенных Штатов сосредоточиться на «карантине» венесуэльской нефти в течение как минимум следующих двух месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон уделяет основное внимание экономическому давлению через санкции. «До сих пор усилия оказали огромное давление на [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, и считается, что к концу января Венесуэла столкнtтся с экономической катастрофой, если не согласится пойти на значительные уступки США», — сказал чиновник.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он говорил, что Вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

Материал дополняется