В Польше чиновники попытались захватить здание консульства России
Польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в Гданьске, сообщает PolsatNews.pl. Была предпринята попытка «отобрать здание», но «никто не открыл чиновникам двери», говорится в материале.
Российское консульство в Гданьске не работает с понедельника, 22 декабря, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в стране. До этого закрылись консульские представительства в Кракове и Познани.
Материал дополняется
