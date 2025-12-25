В Польше чиновники попытались захватить здание консульства России

Польские чиновники предприняли попытку захватить здание российского консульства в Гданьске, сообщает PolsatNews.pl. Была предпринята попытка «отобрать здание», но «никто не открыл чиновникам двери», говорится в материале.

Российское консульство в Гданьске не работает с понедельника, 22 декабря, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в стране. До этого закрылись консульские представительства в Кракове и Познани.

