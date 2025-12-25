В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя

Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака с использованием биометрии необходимо прекратить — с такой просьбой обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») и глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), текст есть в распоряжении ТАСС.

По мнению парламентариев, пилотный проект Центра биометрических технологий и партнеров, а также планы по продаже российского вина через маркетплейсы во втором–третьем квартале 2026 года, могут ставить под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные ценности россиян.

«Просим вас прекратить проведение данного эксперимента и не допускать в дальнейшем противоречащих политике российского государства экспериментов», — говорится в документе.

Депутаты отметили, что для подобного проекта необходим экспериментальный правовой режим, информация о котором пока отсутствует на сайте Минцифры.

В обращении Гусев и Останина требуют представить программу режима с указанием сроков, участия регионов и оценки рисков для здоровья, имущества и безопасности страны. Депутаты также предложили использовать биометрические технологии для онлайн-продажи товаров для взрослых, не наносящих серьезного вреда здоровью населения.

В рамках пилотного проекта онлайн-продажу российского вина могут разрешить с августа 2026 года. Для запуска эксперимента потребуется внести изменения в законодательство и интегрировать систему доставки с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

Покупатели смогут использовать стандартную или подтвержденную биометрию через «Госуслуги Биометрия» или отделения банков, система автоматически проверит возраст и заблокирует покупки несовершеннолетних. После завершения проекта власти планируют оценить возможность расширения такого способа продажи на всю алкогольную и табачную продукцию.