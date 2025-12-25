Суд изъял у замглавы Ростовской области имущество более чем на ₽600 млн

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего замглавы Ростовской области и экс-министра транспорта Владимира Окунева, а также его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 млн руб., составляющих эквивалент проданного имущества», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016 году, занимая руководящие должности в АО «Ростовавтодор», Окунев и Шаповалова создали компании «Транснеруд-Юг» и «Строитель», а также приобрели более 30 грузовых тягачей и полуприцепов на неподтвержденные доходы. Активы были оформлены на родственников, не имевших средств для таких покупок.

По версии следствия, этим компаниям обеспечивались победы в госзакупках на ремонт и содержание дорог в регионе. После назначения Окунева заместителем губернатора и министром транспорта незаконная предпринимательская деятельность продолжилась, при этом Шаповалова стала его заместителем.

В понедельник, 22 декабря, стало известно, что бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко заподозрили в получении взятки на 13 млн руб. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Уголовное дело завели по материалам ФСБ по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо рупном размере).

Ранее Логвиненко арестовали по делу о превышении должностных полномочий при привлечении коммерческого кредита, что, по версии следствия, нанесло бюджету ущерб на 47 млн руб. Позже в отношении экс-мэра возбудили дело о взятке. Он возглавлял Ростов-на-Дону с 2019 года и ушел в отставку в январе 2025 года.