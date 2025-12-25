Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Нового года, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Телеграмма была отправлена 18 декабря.

В поздравлении Путин заявил, что прошедший год имел особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна. Глава государства отметил участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области, подчеркнув реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Я уверен, что мы продолжим укреплять наши дружественные и союзные отношения всеми способами», — говорится в телеграмме российского лидера.

Договор о всеобъемлющем стратегическим партнерстве России и КНДР был подписан лидерами двух стран в июне 2024 года. Он включает в себя пункт о военной помощи в случае военной агрессии против одной из сторон.

По словам президента, совместные усилия способствовали расширению сотрудничества России и КНДР в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а народу КНДР — благополучия и процветания.

В сентябре на торжественных мероприятиях в Китае, посвященным 80-летию победы во Второй мировой войне, Путин пригласил председателя КНДР в Россию.

До этого Ким Чен Ын посещал Россию в 2023 году, его визит длился шесть дней. Он прибыл в Приморский край на своем спецпоезде и вместе с российским лидером посетил космодром Восточный в Амурской области. Также председатель КНДР побывал на Авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, аэродроме с самолетами-бомбардировщиками и фрегате «Маршал Шапошников» с ракетными комплексами «Уран» и «Калибр» во Владивостоке.