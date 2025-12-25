Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов
Аэропорт Краснодара (Тишковский) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах он написал в 0:44 мск.
Согласно действующему NOTAM, авиагавань Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.
NOTAM (НОТАМ) — извещение летному составу» (англ. — Notice To Air Missions), оперативная информация для пилотов и авиаперсонала о временных изменениях или опасностях в воздушном пространстве и на аэродромах.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В конце ноября дроны атаковали центральную часть Краснодара, обломки упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе. В двух жилых многоквартирных домах и офисном центре были повреждены окна. Пострадавших не было.
