0

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Тишковский) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О мерах он написал в 0:44 мск.

Согласно действующему NOTAM, авиагавань Краснодара принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

NOTAM (НОТАМ) — извещение летному составу» (англ. — Notice To Air Missions), оперативная информация для пилотов и авиаперсонала о временных изменениях или опасностях в воздушном пространстве и на аэродромах.

Силы ПВО уничтожили над Россией 29 дронов за три часа
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В конце ноября дроны атаковали центральную часть Краснодара, обломки упали рядом с одним из домов в Центральном внутригородском округе. В двух жилых многоквартирных домах и офисном центре были повреждены окна. Пострадавших не было.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

