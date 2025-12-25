Посла Польши во Франции задержали по подозрению в торговле дипломами

Польского посла во Франции Яна Эмерика Рощишевского задержали в Варшаве по делу о торговле фиктивными дипломами магистра делового администрирования (MBA), сообщает Goniec.

В рамках расследования деятельности международного университета Collegium Humanum следствие проверяет использование таких дипломов для получения формальных квалификаций, необходимых для работы в наблюдательных советах польских государственных компаний, включая банки PKO BP и Bank Pocztowy.

Collegium Humanum — международный университет со штаб-квартирой в Варшаве и филиалами в Жешуве, Познани, Чешской республике, Словакии и Узбекистане.

Дипломата задержали 23 декабря по прибытии в аэропорт имени Шопена. В рамках дела также были задержаны бывший депутат Макс К. и банкир Павел П. Все трое были доставлены на допросы в Катовице.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отстранил Рощишевского от исполнения обязанностей главы посольства до выяснения обстоятельств. Временное руководство дипмиссией возложено на его заместителя. Рощишевский после допроса был освобожден. Он заявил, что не обучался в Collegium Humanum, не признал вину и сообщил о готовности сотрудничать с прокуратурой.

Согласно данным Центрального антикоррупционного бюро Польши, в 2024 году руководство университета также фигурировало в деле по расследованию коррупционных схем. По информации бюро, высшее учебное заведение присвоило сотни степеней MBA без проведения соответствующих экзаменов.