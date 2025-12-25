 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встречу пришли руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Президент обсудил с бизнесом в том числе импортозамещение, курс рубля, ключевую ставку и кредитование.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин Кремль Импортозамещение
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом Политика, 02:05
Санта-Клаус на упряжке с оленями пролетел над Москвой Общество, 02:02
В Польше чиновники попытались захватить здание консульства России Политика, 01:50
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом Политика, 01:23
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 00:58
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в торговле дипломами Политика, 00:45
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Военные сбили летевший на Москву беспилотник Политика, 00:42
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти Политика, 00:32
Силы ПВО уничтожили над Россией 29 дронов за три часа Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Аэрофлот» выкупит свою штаб-квартиру в центре Москвы Бизнес, 00:01
Китай обошел Россию на $10 млрд по инвестициям в Евразийский регионПодписка на РБК, 00:01
Что изменится в личных финансах для россиян с 2026 года Инвестиции, 00:00