Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом
Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, на встречу пришли руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Президент обсудил с бизнесом в том числе импортозамещение, курс рубля, ключевую ставку и кредитование.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая