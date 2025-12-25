Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом

Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встречу пришли руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Президент обсудил с бизнесом в том числе импортозамещение, курс рубля, ключевую ставку и кредитование.

