Британский инспектор раскрыл, съест ли свой Snickers с фразой на русском

Батончики Snickers в упаковках на русском языке, которые появились на прилавках магазинов в Лондоне, могут попасть в категорию «доказательств», а не сладостей, заявил инспектор по питанию в Chartered Trading Standards Institute Дин Кук в ответ на вопрос, собирается ли он есть такой батончик.

«Я еще не решил. Думаю, это скорее попадет в доказательства», — сказал он в разговоре с The New York Times.

Chartered Trading Standards Institute (CTSI) — профессиональная ассоциация, которая представляет и обучает специалистов в области торговых стандартов, работающих в местных органах власти, бизнесе и потребителях, а также в центральном правительстве в Великобритании и за рубежом.

Надписи на упаковках Snickers были почти целиком выполнены на русском языке. Кроме того, на них был указан номер русскоязычной поддержки потребителей.

Производитель — Mars Wrigley UK and Ireland — сообщил, что Snickers с русскоязычной упаковкой не производятся в Великобритании, но компания не может помешать посредникам покупать свою продукцию в России или в соседних странах и перепродавать в Западной Европе.

Эксперты отмечают, что в Великобритании батончики Snickers продаются в магазинах по цене как минимум на треть дороже, чем в России.

