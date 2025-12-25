 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Британский инспектор раскрыл, съест ли свой Snickers с фразой на русском

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Батончики Snickers в упаковках на русском языке, которые появились на прилавках магазинов в Лондоне, могут попасть в категорию «доказательств», а не сладостей, заявил инспектор по питанию в Chartered Trading Standards Institute Дин Кук в ответ на вопрос, собирается ли он есть такой батончик.

«Я еще не решил. Думаю, это скорее попадет в доказательства», — сказал он в разговоре с The New York Times.

Chartered Trading Standards Institute (CTSI) — профессиональная ассоциация, которая представляет и обучает специалистов в области торговых стандартов, работающих в местных органах власти, бизнесе и потребителях, а также в центральном правительстве в Великобритании и за рубежом.

Надписи на упаковках Snickers были почти целиком выполнены на русском языке. Кроме того, на них был указан номер русскоязычной поддержки потребителей.

Производитель — Mars Wrigley UK and Ireland — сообщил, что Snickers с русскоязычной упаковкой не производятся в Великобритании, но компания не может помешать посредникам покупать свою продукцию в России или в соседних странах и перепродавать в Западной Европе.

Эксперты отмечают, что в Великобритании батончики Snickers продаются в магазинах по цене как минимум на треть дороже, чем в России.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Британия конфеты торговля
Материалы по теме
В Лондоне появились российские батончики Snickers
Общество
Аналитики назвали средний чек на зарубежные туры в 2025 году
Общество
Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Долина попросила Лурье дать ей пожить в квартире еще несколько месяцев Общество, 03:35
Британский инспектор раскрыл, съест ли свой Snickers с фразой на русском Политика, 02:59
В Госдуме попросили прекратить проект по онлайн-продаже алкоголя Общество, 02:50
Суд изъял у замглавы Ростовской области имущество более чем на ₽600 млн Политика, 02:34
Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом Политика, 02:05
Санта-Клаус на упряжке с оленями пролетел над Москвой Общество, 02:02
В Польше чиновники попытались захватить здание консульства России Политика, 01:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом Политика, 01:23
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 00:58
Посла Польши во Франции задержали по подозрению в торговле дипломами Политика, 00:45
Военные сбили девять летевших на Москву беспилотников за ночь Политика, 00:42
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти Политика, 00:32
Силы ПВО уничтожили над Россией 29 дронов за три часа Политика, 00:14