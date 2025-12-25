Санта-Клаус на упряжке с оленями пролетел над Москвой

Санта-Клаус пролетел над Москвой в рамках своего ежегодного рождественского турне, следует из данных, опубликованных объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD). Это юбилейное, 70-е по счету путешествие.

Турне началось с России — примерно в 14:06 мск Санта пролетел над селом Уэлен на Чукотке, после чего посетил другие регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и европейской части страны. Среди зафиксированных NORAD городов — Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург и Москва.

На момент публикации Санта-Клаус находится в странах Западной Африки. В дальнейшем он планирует посетить Западную Европу и Американский материк. Отслеживать его маршрут можно в режиме реального времени на сайте noradsanta.org и в социальных сетях NORAD.

Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года. Накануне Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.

Материал дополняется