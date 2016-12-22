Новым главой Хакасии избран коммунист Коновалов

На выборах в Хакасии победил коммунист Валентин Коновалов. Беспрецедентный случай — Коновалов был единственным кандидатом после снятия всех соперников. Протестное голосование не закончилось с уходом непопулярного губернатора

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По предварительным данным, жители Хакасии избрали нового главу региона — им станет единственный кандидат во втором туре, коммунист Валентин Коновалов. По итогам обработки 97,4% протоколов он набрал 57,5%. По закону для победы единственному кандидату в списке необходимо набрать более 50% голосов в свою пользу.

После закрытия избирательных участков Коновалов провел небольшую пресс-конференцию у себя в штабе. «Нет ощущения эйфории, есть ощущение, что предстоит большая работа, с которой при поддержке населения Хакасии, думаю, мы справимся», — подчеркнул он.

На вопросы журналистов, кого он видит в качестве сенатора и кого хотел бы видеть в составе правительства региона, Коновалов ответил, что говорить об этом пока преждевременно. При этом он предложил провести конкурс для формирования «правительства народного доверия».

Отвечая на вопрос, связан ли его успех с протестным голосованием, Коновалов ответил отрицательно. «У нас избирательная кампания затянулась на два месяца. Если бы это было протестное голосование, шансов на победу у меня бы не было. Люди поверили в нашу программу», — выразил мнение он.

Ключевые нарушения

Самым распространенным нарушением на выборах сюрист штаба Коновалова Артем Прокофьев назвал деятельность движения «Народный глава». По его словам, члены движения располагались на территории избирательных участков и предлагали пришедшим избирателям принять участие в так называемом формирующем опросе — поставить галочку напротив альтернативного списка кандидатов, среди которых был в том числе и врио главы Хакасии Михаил Развожаев.

Представители проекта «Народный глава», помимо опроса на улицах, распространяли листовки и рассылали СМС, в которых призывали голосовать против Коновалова, что является нарушением, считает представитель штаба коммуниста.

«Кроме проекта «Народный глава», мы не заметили никаких серьезных нарушений, чтобы кто-то пытался расшатать ситуацию», — подчеркнул член ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции с Коноваловым после закрытия избирательных участков.

Коммунист назвал движение «Народный глава» «миной под всю избирательную систему России», так как оно создает прецедент альтернативного голосования, которое никак не регламентировано и которое может использоваться для подрыва доверия к результатам официальных выборов. «Вы прекрасно понимаете, что такая позиция является антигосударственной», — подчеркнул он.

КПРФ выставила на избирательных участках большое количество наблюдателей, поэтому все попытки нарушений пресекались, добавил Прокофьев.

Секретарь избиркома Хакасии Ольга Куюкова в разговоре с РБК подчеркнула, что представители проекта «Народный глава» вправе были проводить опросы, но не в помещении для голосования. «Если они были в непосредственной близости от помещений для голосования и создавали помехи для выборов, их просили выйти», — отметила она.

«Агитация в день голосования, конечно, запрещена. Но жалоб на агитацию у нас не было, только по их нахождению на участках», — добавила секретарь комиссии.

Развожаев в воскресенье был недоступен для комментариев.

Также наблюдатели жаловались на то, что в городе Саяногорск в УИК № 99 в кабинках для голосования лежали ручки с исчезающими чернилами, сообщалось на «Карте нарушений» движения «Голос». Наблюдатели вызвали полицию и составили протокол.

Член совета движения наблюдателей «Голос» Станислав Андрейчук, комментируя прошедшее в Хакасии голосование, отметил «тревожную» ситуацию в Черногорске, где выяснилось, что на ряде участков списки избирателей, голосующих по месту нахождения, не совпадали с теми, что есть в системе ГАС «Выборы». На разных участках были обнаружены одни и те же люди. О фиксации этого нарушения заявили наблюдатели с 37 избирательных участков, сказал он. Андрейчук отметил, что есть постановление от Черногорской территориальной избирательной комиссии, согласно которому действительно расхождение в этих списках есть, и эти сведения будут учтены при подведении итогов голосования.

Без аллергена

Коновалов в Хакасии прибавил к результату первого тура около 30 тыс. голосов — в сентябре, по официальным данным, у него была 71 тыс., напоминает политолог Александр Пожалов. «Это очень много, порядка 40% бонуса от полученного в первом туре», — подчеркивает он. При том что главный «аллерген» избирателей, экс-глава республики Виктор Зимин, ушел из региона и не участвовал во втором туре. "Протест никуда не делся", - констатирует эксперт.

«Время показало, что кампания, выстроенная на полном отмежевании от власти и ее ставленников, и спустя два месяца оказалась более эффективной», — отмечает Пожалов. Он обращает внимание, что в этот раз на явку работали "и КПРФ, и власть, включая админресурс, в том числе деятельность проекта «Народный глава», и призывы мэра Абакана голосовать против Коновалова".

По большей части активность проекта «Народный глава» и призывы представителей власти голосовать против Коновалова сработали в пользу коммунистов — их соперники перегнули палку, соглашается политолог Константин Калачев. «Однако авторы этой идеи добились поляризации ситуации — раскололи хакасских избирателей. Если это закладка на будущее, это может быть попыткой выстроить «антиконоваловский» фронт, чтобы впоследствии легче было поставить вопрос о недоверии к избранному губернатору», — предполагает эксперт.

Предыдущие вторые туры 2015 и 2018 годов показывали, что во втором туре основной прирост явки уходит в голоса оппозиции, напоминает Пожалов. «Эта тенденция подтвердилась и в Хакасии, так что можно сказать, что парадоксальным образом на Коновалова сработала и мобилизационная кампания властей, которая поддерживала высокий градус противостояния и сохраняла протестную повестку и желание голосовать вопреки», — заключил он.

"Но основной вывод для власти, конечно, в том, что негативное голосование 9 сентября было не только и не столько против Зимина, а именно против власти и ее представителей, - резюмирует Пожалов. - Это ключевой риск перед перевыборами в Приморье».