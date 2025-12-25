Силы ПВО уничтожили над Россией 29 дронов за три часа

Дежурные средства ПВО в период с 20.00 до 23.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них десять дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Брянской, три — над Московским регионом, включая один, летевший в сторону столицы. По два беспилотника уничтожили над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, по одному — над Калужской, Курской и Тульской.

В среду, 24 декабря, на подлете к Москве средства ПВО сбили 16 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атак дронов ВСУ с 04:17 мск.

В период с 13:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили над российскими регионами 132 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Утром в период с 7:00 до 10:00 мск Минобороны отчиталось об уничтожении 23 беспилотников — девять сбили над Крымом, шесть — Над Оренбургской областью, три — над Калужской, два — над Брянской, по одному дрону — над Московским регионом, Башкортостаном и над Белгородской областью.