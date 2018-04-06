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Малые попали в очистку и покраску
Газета № 061 (2785) (0604) Экономика, 05 апр, 15:18
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Малые попали в очистку и покраску
ФАС предложила ограничить виды работ, заказываемых государством у крупных предприятий
Часть услуг, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, а крупные компании не должны претендовать на такие контракты, считает ФАС
Игорь Артемьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Часть работ, которые заказывает государство, должен выполнять только малый бизнес, доступ к ним большим компаниям нужно запретить. Об этом на заседании Госсовета заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Мы предлагаем в дополнение к тем мерам, которые есть в законодательстве о госзакупках, добавить еще такую важную вещь, как реестр видов работ, которые отдаются только малым компаниям. Заборы красить должны в России только маленькие компании. Осуществлять клининг и выворачивать лампочки тоже, наверное, могут они. Они прекрасно с этим справляются», — сказал Артемьев. Сейчас большие компании дробят свой бизнес и пытаются получить даже маленькие подряды, добавил он.

В 2016 году правительство приняло стратегию развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года, одно из ее направлений — постепенное наращивание обязательной квоты на госзакупки у субъектов МСП. Бюджетные учреждения обязаны совершать не менее 15% своих годовых закупок у малых предприятий и социальных НКО. Госкомпании должны отдать субъектам МСП не менее 18% от годового объема заказов, причем 15% должно приходиться на торги, в которых участвуют только МСП. В прошлом году объединение «Опора России» указало в письме ФАС на проблемы конкуренции, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в сфере госзакупок, даже несмотря на квоты.

«Пилот» по клинингу

«Опора России» поддерживает предложения ФАС, сказал РБК глава организации Александр Калинин, это еще один инструмент недопущения монополизации рынков. Перечень работ, которые должен выполнять только малый бизнес, следует сделать «понятным и публичным». «Он должен быть не только для госзакупок, но и для закупок госкорпораций, потому что там рынок гораздо больше и прозрачности гораздо меньше», — отметил Калинин, добавив, что малому бизнесу нельзя развиваться в условиях монополизированных рынков.

«Опора» рассчитывает, что этот вопрос будет включен в поручения президента по итогам Госсовета. «А дальше это будет обсуждаться. Это не значит, что кто-то в кабинете напишет, что в ста видах деятельности будет [участвовать] только малый бизнес. Лоббистские возможности у крупного бизнеса очень серьезные. Мы считаем, что впереди еще борьба за конкретные перечни», — подчеркнул Калинин.

В РСПП предложили для начала сделать клининговые услуги сферой госзакупок, доступной только для малого бизнеса. «Эта инициатива не является новой. Мы знаем, что отнесение к субъекту малого предпринимательства может быть достаточно искусственным, у нас такие субъекты по некоторым госкомпаниям получают заказы на многие миллиарды, поэтому идея звучит давно», — сказал РБК заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Александр Ситников. — Чтобы это состоялось, все работы должны быть четко определены. Пускай это начнется действительно с клининга, пускай будет «пилот» по клинингу, а когда клининг будет сделан, довести на остальные [работы]». В дальнейшем в перечень работ, доступных только малому бизнесу, могли бы войти, например, курьерская служба доставки, небольшой ремонт и т.п.

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет около 20%, следует из последнего доклада (.pdf) Минэкономразвития о состоянии и развитии МСП. Согласно стратегии развития МСП, доля сектора в ВВП должна вырасти к 2030 году в два раза — до 40%.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса, в России зарегистрировано более 6 млн малых и средних предприятий, из них 3,2 млн — индивидуальные предприниматели, 2,6 млн — микропредприятия. Малых и средних предприятий — около 257 тыс. Число работников, занятых в секторе МСП, превышает 16 млн человек.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
При участии: Екатерина Копалкина.
Теги: малый бизнес , Федеральная антимонопольная служба , госзакупки
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