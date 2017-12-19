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Как ЦБ отреагировал на новые угрозы
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Как ЦБ отреагировал на новые угрозы
Газета № 220 (2717) (1912) Экономика, 18 дек, 17:55
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Антон Табах Как ЦБ отреагировал на новые угрозы
Решение Центробанка показало, что низкая инфляция не только результат сознательных действий регулятора, но и признак ослабления экономики

Неожиданное решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 7,75%, российский ЦБ мотивировал продлением соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, но главное — крайне низкой инфляцией (2,5% при цели 4% годовых). Из заявлений главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и официального пресс-релиза следует, что в следующем году регулятор будет «все ближе и ближе» подходить к нейтральной денежно-кредитной политике, которая предусматривает если не сохранение стабильного уровня ставок, то достаточно редкую и точечную корректировку.

Список угроз

Уровень реальных процентных ставок относительно и текущей, и ожидаемой через год (около 5%) инфляции уже довольно давно представляется завышенным. Однако в последние месяцы ЦБ неоднократно указывал, что считает нормой снижение ставки со скоростью 25 б.п. за один шаг. И именно предсказуемость действий была основным аргументом за снижение ставки мелкими шагами в течение 2017 года.

Решиться на более резкие действия ЦБ могли заставить несколько причин. Во-первых, всего за несколько часов до объявления ставки был взят на санацию Промсвязьбанк, а беспокойство на рынке нередко подслащивают смягчением денежно-кредитной политики. Но едва ли не более важным фактором стали данные о промышленном производстве — опубликованы они были позже заседания по ставке, но в ЦБ уже знали печальные новости. Данные были худшими с 2009 года в помесячном сравнении (итоги месяца по сравнению с тем же месяцем прошлого года). Складывается впечатление, что после нескольких кварталов восстановительного роста экономика затормозила, а низкая инфляция оказалась не только результатом действий ЦБ по ее удушению, но и отражением процессов ослабления экономики. В этих условиях более быстрое снижение ставки является очевидным шагом.

Скорее всего, ЦБ взял тайм-аут на праздники и январь. Если до 9 февраля, когда должно пройти очередное заседание совета директоров, инфляция останется низкой, а данные об экономическом росте — беспокоящими, то можно ожидать снижение ставки на 25 б.п. Еще один беспокоящий фактор — новый пакет американских санкций, о котором может быть объявлено до 1 февраля. Если в пакете окажется такая жесткая мера, как запрет на покупку российских ОФЗ, ЦБ может пойти на дополнительное снижение ставки и запустить специальные программы поддержки рынка. Например, начать приобретать бумаги Минфина на свой баланс — по образцу ФРС США.

Отложенные последствия

Если же мрачные прогнозы не оправдаются, например окажется, что провал в промышленном производстве был разовым отклонением, то снижения ставок стоит ждать не раньше марта. Но практически во всех сценариях в наступающем году смягчение денежной политики продолжится, несмотря на «декларации о нейтралитете» ЦБ. В качестве базового сценария нужно ожидать снижения ставок на 1–1,25 п.п. к концу 2018 года и, возможно, еще на 0,5–0,75 п.п. в 2019 году при инфляции не выше целевого уровня. С учетом ожидаемого роста ставок в США на 0,75 п.п. привлекательность рублевого рынка снизится и без санкций, снимая повышательное давление на рубль. Carry trade (финансирование инвестиций в российские долговые бумаги за счет заимствований в стране с низкими процентными ставками) сохранится, но станет куда менее выгодным. Наиболее алчные инвесторы уже стали сворачивать позиции, и в следующем году этот тренд неизбежно сохранится.

Однако смягчение денежной политики российского ЦБ в этом году еще не увеличило доступность кредитов — для этого требуется переход количества в качество и возобновление экономического роста. Пока ставки по кредитам снижались медленнее ключевой ставки — частично за счет того, что более качественные заемщики сокращали задолженность, а кредиты брали более рискованные. Прореживание банковского сектора также добавило нервозности и нежелания кредитовать. Но есть надежда на изменения к лучшему. Уже массово идет рефинансирование кредитов как физических лиц, так и бизнеса по более низким ставкам. Крупные заемщики активнее идут на рынок облигаций. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам на первичное жилье снижалась с 12,5% в начале года до 11%, и при дальнейшем падении в следующем году мы можем ожидать еще и волну рефинансирования ипотечных кредитов, что высвободит часть доходов населения, хотя и сократит доходы банковского сектора.

Действия и заявления ЦБ показывают, что руководство регулятора уверено в своих возможностях и постарается не допустить, чтобы борьба с инфляцией привела к новой волне рецессии. Дополнительные 0,25% снижения ставки носили в большей степени демонстрационный характер. Однако несоответствие инфляции и ставок остается вопиющим, и ЦБ вполне может себе позволить снижать ключевую ставку до нейтральных уровней значительно более быстрыми темпами и способствовать поддержанию роста.

Об авторах
Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: ключевая ставка , ЦБ , мнение , промышленное производство , Центральный банк
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