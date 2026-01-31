В Мурманской области полностью вернули электричество после аварии

В Мурманске и Североморске полностью восстановили подачу электроэнергии после аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщили в пресс-службе «Россетей».

«В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей», — сказано в публикации.

В компании пояснили, что из-за сильного ветра и обледенения был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Сами конструкции опор ЛЭП не пострадали.

Отключение света затронуло менее 20% населения Мурманска и Североморска, уточнили в «Россетях». Сразу после случившегося специалисты в кратчайшие сроки перевели котельные и часть домов на резервные схемы электроснабжения, сказано в сообщении пресс-службы.

Губернатор Андрей Чибис ранее сообщил, что в Мурманске и Североморске после аварии на линии электропередачи возобновлена работа котельных. «Все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию», — пояснил он.

31 января Мурманск и Североморск второй раз за месяц частично остались без электроэнергии. В городах отключили уличное освещение, для жителей открыли пункты поддержки и полевые кухни.

Мурманская область также была частично обесточена 23 января, отключение произошло после обрушения пяти опор для ЛЭП. Электроснабжение полностью восстановили 27 января.