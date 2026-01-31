Маск рассказал об отказе от приглашений Эпштейна посетить его остров
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что неоднократно отказывался от приглашений финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший ему остров. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров», — отметил Маск.
По словам предпринимателя, некоторые сообщения из переписки с Эпштейном по электронной почте может быть неверно истолкованы и использованф для очернения его имени. Маск добавил, что его это не волнует.
Бизнесмен подчеркнул, что выступал за обнародование файлов Эпштейна.
Ранее Маск также отрицал связь с финансистом. Упоминание о себе в ежедневных графиках Эпштейна, обнародованных в сентябре 2025 года, предприниматель прокомментировал в X словами «Это неправда» без дальнейших пояснений.
30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Часть материалов была отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.
В тот же день стало известно, что в файлах обнаружили упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить остров, сообщал The Telegraph со ссылкой на новые опубликованные документы.
Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
