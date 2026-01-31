 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Маск рассказал об отказе от приглашений Эпштейна посетить его остров

Маск заявил, что неоднократно отклонял приглашения Эпштейна посетить его остров
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что неоднократно отказывался от приглашений финансиста Джеффри Эпштейна посетить принадлежавший ему остров. Об этом Маск написал в соцсети X.

«Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров», — отметил Маск.

По словам предпринимателя, некоторые сообщения из переписки с Эпштейном по электронной почте может быть неверно истолкованы и использованф для очернения его имени. Маск добавил, что его это не волнует.

Бизнесмен подчеркнул, что выступал за обнародование файлов Эпштейна.

Telegraph узнал об упоминании интереса Маска в файлах Эпштейна
Политика
Илон Маск

Ранее Маск также отрицал связь с финансистом. Упоминание о себе в ежедневных графиках Эпштейна, обнародованных в сентябре 2025 года, предприниматель прокомментировал в X словами «Это неправда» без дальнейших пояснений.

30 января Минюст США опубликовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Часть материалов была отредактирована, в частности, скрыты персональные данные жертв.

В тот же день стало известно, что в файлах обнаружили упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить остров, сообщал The Telegraph со ссылкой на новые опубликованные документы.

В файлах Эпштейна нашли данные о проблемах Гейтса после «русских девушек»
Политика
Джеффри Эпштейн

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. 

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Илон Маск Джеффри Эпштейн США Остров
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
