Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение
Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (7-я минута), Даниил Вовченко (20), Роман Канцеров (39), Руслан Исхаков (53) и Сергей Толчинский (54). У проигравших отличились Виталий Пинчук (26, 48) и Станислав Галиев (57, 60).
Минский клуб проиграл третий матч подряд, «Металлург» победил в 11 из 12 последних встреч.
«Металлург» набрал 82 очка в 50 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 66 очками в 51 встрече расположилось на третьей строчке на Западе.
В следующем матче «Металлург» 3 февраля в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», «Динамо» в тот же день примет петербургский СКА.
Другие результаты игрового дня в КХЛ:
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 Б;
«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции