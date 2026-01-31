Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение

«Металлург» пропустил две шайбы в концовке и чуть не упустил победу, но в итоге выиграл со счетом 5:4

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (7-я минута), Даниил Вовченко (20), Роман Канцеров (39), Руслан Исхаков (53) и Сергей Толчинский (54). У проигравших отличились Виталий Пинчук (26, 48) и Станислав Галиев (57, 60).

Минский клуб проиграл третий матч подряд, «Металлург» победил в 11 из 12 последних встреч.

«Металлург» набрал 82 очка в 50 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 66 очками в 51 встрече расположилось на третьей строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 3 февраля в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», «Динамо» в тот же день примет петербургский СКА.

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 Б;

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1.