 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,77 x 4,15 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6 2 1,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение

«Металлург» нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение в КХЛ
«Металлург» пропустил две шайбы в концовке и чуть не упустил победу, но в итоге выиграл со счетом 5:4
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (7-я минута), Даниил Вовченко (20), Роман Канцеров (39), Руслан Исхаков (53) и Сергей Толчинский (54). У проигравших отличились Виталий Пинчук (26, 48) и Станислав Галиев (57, 60).

Минский клуб проиграл третий матч подряд, «Металлург» победил в 11 из 12 последних встреч.

«Металлург» набрал 82 очка в 50 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Динамо» с 66 очками в 51 встрече расположилось на третьей строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 3 февраля в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», «Динамо» в тот же день примет петербургский СКА.

Другие результаты игрового дня в КХЛ:

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 Б;

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Матчи КХЛ пройдут в Китае впервые с 2020 года
Спорт
Гендир минского «Динамо» урегулировал спор с недовольством Квартальнова
Спорт
Генменеджер минского «Динамо» упрекнул Квартальнова за родственные связи
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В конце февраля у россиян будет сокращенная рабочая неделя Общество, 17:14
Маск рассказал об отказе от приглашений Эпштейна посетить его остров Политика, 17:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение Спорт, 16:51
В Мурманской области полностью вернули электричество после аварии Общество, 16:46
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией Политика, 16:44
Продюсер «Брата» назвал «Буратино» сильной и взрослой картиной Технологии и медиа, 16:37
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кабмин утвердил обследования для выявления признаков раннего старения Общество, 16:36
NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу Политика, 16:32
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на Кубке мира Спорт, 16:25
В Молдавии и на Украине начали восстанавливать системы после блэкаута Общество, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов Общество, 16:10
Валиева впервые выступила на соревнованиях после дисквалификации Спорт, 16:08