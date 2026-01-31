Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией
Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев покинул отель и отправился на переговоры с американской делегацией в Майами. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости».
По данным агентств, встреча была запланирована на 8:00 по американскому времени (16:00 мск).
31 января Дмитриев сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что прибыл в Майами. Как писал ранее Reuters со ссылкой на источники, он приехал в США для встреч с членами администрации американского президента. Визит Дмитриева проходит накануне нового раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля.
Предыдущий раунд прошел 23–24 января, в нем помимо делегаций России и Украины участвовали также представители США. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон может принять участие в переговорах 1 февраля.
