В конце февраля у россиян будет сокращенная рабочая неделя
В конце февраля россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 24 по 27 февраля, следует из производственного календаря.
День защитника Отечества выпадает на понедельник, благодаря этому россиян ждет три выходных дня — с 21 по 23 февраля.
Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней и девять выходных.
Следующие длинные выходные в России будут связаны с Международным женским днем 8 марта. В 2026 году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 7 по 9 марта. После этого россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.
Всего в 2026 году трехдневные выходные будут пять раз — в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда; День Победы) и в июне (День России).
