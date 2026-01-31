 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В конце февраля у россиян будет сокращенная рабочая неделя

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В конце февраля россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя. Работать нужно будет с 24 по 27 февраля, следует из производственного календаря.

День защитника Отечества выпадает на понедельник, благодаря этому россиян ждет три выходных дня — с 21 по 23 февраля.

Всего в феврале 2026 года 19 рабочих дней и девять выходных.

Как россияне будут отдыхать в 2026 году. Календарь
Общество

Следующие длинные выходные в России будут связаны с Международным женским днем 8 марта. В 2026 году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 7 по 9 марта. После этого россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Всего в 2026 году трехдневные выходные будут пять раз — в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), дважды в мае (Праздник весны и труда; День Победы) и в июне (День России).

