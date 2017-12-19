Ответчик в кредит

Как АФК «Система» выплатит 136,3 млрд руб. по решению суда

АФК «Система» Владимира Евтушенкова не удалось оспорить претензии «Роснефти» на 136,3 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти». Чтобы выплатить эту сумму, «Система» может занять деньги у банков, считают эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Система» заплатит

18-й апелляционный суд Челябинска подтвердил решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» к АФК «Система», сообщил РБК представитель «Системы». «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.

23 августа суд первой инстанции решил взыскать с «Системы» и «Системы-Инвест» 136,3 млрд руб. в пользу «Роснефти». Такой ущерб, согласно решению суда, «Система» нанесла «Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году (АФК контролировала нефтяную компанию до конца 2014 года).​

АФК «Система» планирует «в установленном законом порядке» исполнить это решение, сообщила ее пресс-служба. Но это решение «абсолютно необоснованно», сказал РБК представитель «Системы» Сергей Копытов. Поэтому компания также намерена его оспорить в кассационной инстанции — в Арбитражном cуде Уральского oкруга в Екатеринбурге. Однако источник средств для выплаты 136,3 млрд руб. Копытов не назвал. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.

Акции «Системы» отреагировали на решение апелляционной инстанции обвалом — падение на Московской бирже достигало 18%. Но затем падение замедлилось и по итогам торгов составило 12,6%, капитализация упала до 86,85 млрд руб. — минимального уровня с декабря 2014 года, когда «Система» по решению суда была вынуждена вернуть государству «Башнефть».

«Роснефть», которая в октябре 2016 года купила за 329,7 млрд руб. контрольный пакет «Башнефти», в мае 2017 года потребовала от «Системы» компенсировать убытки башкирской компании на 170,6 млрд руб. В эту сумму включена стоимость акций «Башнефти», которые башкирская компания выкупила в 2014 году у несогласных с реорганизацией инвесторов, а затем погасила. «Роснефть» также включила в сумму ущерба долг «Системы-Инвест» перед «Башнефтью», который в ходе реорганизации оказался на балансе самой башкирской компании и был списан. Наконец, «Роснефть» посчитала, что ущерб, который АФК нанесла «Башнефти» в ходе реорганизации, должен быть пересчитан с учетом девальвации рубля. В рамках этого дела суд арестовал 31,76% акций МТС и другие активы «Системы».

5 сентября президент Владимир Путин рассказал, что встречался по отдельности с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем «Системы» Владимиром Евтушенковым, и выразил надежду, что стороны заключат мировое соглашение. Но тогда же он оговорился, что никаких прямых указаний не давал и не знает, как будут разворачиваться события. Однако «Роснефть» и «Система» так и не достигли компромисса: «Роснефть» в качестве мирового соглашения предлагала корпорации исполнить решение суда первой инстанции целиком. АФК «Система» обжаловала решение 19 сентября, «Роснефть» также подала апелляцию, настаивая на увеличении требований до изначальных 170,6 млрд руб.

Принятое в понедельник решение суда о выплате 136,3 млрд руб. — не единственная проблема «Системы». «Роснефть» и «Башнефть» 7 декабря подали новый иск к корпорации — на 131,6 млрд руб. Это сумма дивидендов, которые «Башнефть» заплатила «Системе» в 2009–2014 годах и выплату которых «Роснефть» считает выводом средств из компании. Это своего рода принуждение «Системы» к миру, объяснял РБК источник, близкий к одному из истцов. Но уже на следующий день АФК подала встречный иск к «Роснефти» на 330,5 млрд руб.: компания обвинила «Роснефть» в злоупотреблении правом, намеренном разрушении капитализации «Системы» и попытке довести ее до банкротства. «Роснефть» в ответ потребовала арестовать дополнительные активы «Системы» по второму иску, и суд удовлетворил ее ходатайство, наложив арест на 52,09% «Детского мира», 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС Банка и ряд других активов. «Система» не может распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам, следует из определения суда (его цитировал ТАСС). Из-за этого «Системе» и Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ) даже пришлось объявить об отмене уже согласованной сделки по продаже 6,3% акций «Детского мира».

Что будет с АФК

У 18-го апелляционного суда есть до пяти рабочих дней для подготовки мотивировочной части решения, затем дело возвращается в первую инстанцию — из Челябинска в арбитражный суд в Уфу (на это тоже уйдет время), который выдает истцам исполнительный лист, отмечает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Таким образом, «Роснефть» получит исполнительный лист не раньше конца этой недели (пятницы, 22 декабря), а подаст его судебным приставам — не ранее начала следующей недели, подсчитал Рачков. После этого судебный пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного производства и направляет его должнику. У «Системы» будет пять календарных дней после получения постановления на добровольное исполнение решения, и только в случае отказа начнется принудительное взыскание активов, предполагающее исполнительный сбор в размере 7% от суммы взыскания (в случае с этим спором — 9,5 млрд руб.), говорит он. Получается, АФК может добровольно исполнить решение в начале следующего года, а в случае согласия «Роснефти» — заплатить в рассрочку, замечает юрист.

«Система» может подать кассационную жалобу в течение двух месяцев с момента принятия решения, добавляет юрист «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Захаров.

В третьем квартале 2017 года консолидированная выручка «Системы» составила 180,6 млрд руб., общий долг — 149,1 млрд руб. На счетах у компании было 20,4 млрд руб. («денежная позиция»), говорится в материалах «Системы». Еще 11,8 млрд руб. — это заблокированные из-за судебного спора с «Роснефтью» дивиденды от МТС и компании БЭСК. В четвертом квартале «Система» ожидает дивиденды от МТС и «Детского мира» на 4,2 млрд руб., а также дивиденды и возвраты денежных средств от непубличных компаний портфеля, говорится в материалах компании.

1​36,3 млрд руб. — большая, но не критичная сумма для «Системы», считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Константин Белов. У компании открыты кредитные линии, и она может увеличить долг и распродать часть активов, чтобы расплатиться с «Роснефтью», рассуждает он.

«Система» может договориться с банками о бридж-кредите, а потом, когда будет снят арест с ее активов, предоставит их в качестве обеспечения этим же банкам, предполагает аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин. Если «Система» расплатится по первому иску исключительно за счет заемных средств и чистый долг корпорации (около 100 млрд на конец третьего квартала) вырастет на сумму иска, тогда только на обслуживание этого долга будет уходить около 20 млрд руб. в год, говорит аналитик. Это посильная ноша для «Системы», если она сократит до минимума инвестиции в дочерние компании, полагает он. Скорей всего, «Система» договорилась с банками заранее, еще до того как стало известно о новом иске «Роснефти», добавляет аналитик ING Егор Федоров. Такие кредиты стоят очень дорого, указывает он: АФК придется платить дополнительно за то, что банки открыли на нее лимиты. Возможно, кто-то из зарубежных партнеров согласится предоставить «Системе» деньги, добавляет он. Представитель АФК это не комментирует. Представители трех крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — отказались от комментариев или пока не ответили на запросы РБК.

Но если «Роснефть» выиграет и второй иск и сумма обязательств «Системы» перед ней превысит 260 млрд руб.​ — у АФК уже могут возникнуть сложности, предупреждает Либин. И даже если «Система» займет эту сумму, весь свободный денежный поток компании придется тратить на проценты по кредитам. Поэтому в случае положительного решения по второму иску «Роснефти» «Системе», скорее всего, придется продать часть активов, заключает аналитик.