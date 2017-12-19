Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,53 EUR Нал. 69,86 69,14 USD Бирж. 58,82 +0,16 EUR Бирж. 69,47 +0,37 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18210,99 -739,01 ММВБ 2122,31 -0,57% РТС 1137,11 -0,94% Brent 63,61 +0,35% DJIA 24733,00 -0,24% Nasdaq 6972,32 -0,32% FTSE 7539,97 +0,04%
Ответчик в кредит
Лента новостей
«Атлетико» подаст жалобу на «Барселону» за переговоры с Гризманном 18:54, Спорт ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян 18:53, Общество Безопасная стратегия: как Трамп разобрался в мировой политике 18:51, Мнение Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова 18:46, Общество Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники 18:31, Общество Мединский предложил платить сбор с каждого билета в кинотеатр 18:22, Технологии и медиа Финский партнер «Росатома» по АЭС задумался о выходе из проекта 18:19, Бизнес Великобритания обвинила КНДР в создании вируса WannaCry 18:17, Политика Матвиенко сравнила криптовалюту с «чертом из табакерки» 18:04, Общество Названо самое популярное за 15 лет мужское имя в Москве 17:56, Общество СМИ узнали о запрете на подарочные корзинки после дела Улюкаева 17:56, Общество Экс-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взятке 17:55, Политика Президент Сербии поздравил Путина с решением участвовать в выборах 17:50, Политика BP пожелала купить долю в газовом проекте «Роснефти» 17:45, Бизнес Пресс-секретарь Порошенко показал письмо Саакашвили с признанием ошибок 17:40, Политика 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 17:22, РБК и Афимолл Сити Минспорт назвал лучших тренера и спортсменов года в России 17:21, Спорт День чекиста: как новые поправки в УПК расширяют права ФСБ 17:12, Мнение Приговоренного по «делу реставраторов» экс-замминистра лишили медали 17:10, Общество В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах 17:10, Общество Суд отменил грозящее блокировкой российского сайта BlaBlaCar решение 16:54, Технологии и медиа Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:53, РБК и Thomson Reuters Специалисты ESET нашли в Google Play новый банковский троян 16:53, Технологии и медиа Путин назначил экс-постпреда России при ЮНЕСКО главой Россотрудничества 16:52, Общество Друзья обвиненного в шпионаже норвежца рассказали о его любви к России 16:45, Общество Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами по Эр-Рияду ракету 16:43, Политика В правительстве назвали причину выговора замглавы Росавиации 16:38, Политика Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак о Крыме на экстремизм 16:36, Политика
Ответчик в кредит
Газета № 220 (2717) (1912) Бизнес, 18 дек, 13:28
0
Ответчик в кредит
Как АФК «Система» выплатит 136,3 млрд руб. по решению суда
АФК «Система» Владимира Евтушенкова не удалось оспорить претензии «Роснефти» на 136,3 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти». Чтобы выплатить эту сумму, «Система» может занять деньги у банков, считают эксперты
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Система» заплатит

18-й апелляционный суд Челябинска подтвердил решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» к АФК «Система», сообщил РБК представитель «Системы». «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.

23 августа суд первой инстанции решил взыскать с «Системы» и «Системы-Инвест» 136,3 млрд руб. в пользу «Роснефти». Такой ущерб, согласно решению суда, «Система» нанесла «Башнефти» во время ее реорганизации в 2014 году (АФК контролировала нефтяную компанию до конца 2014 года).​

АФК «Система» планирует «в установленном законом порядке» исполнить это решение, сообщила ее пресс-служба. Но это решение «абсолютно необоснованно», сказал РБК представитель «Системы» Сергей Копытов. Поэтому компания также намерена его оспорить в кассационной инстанции — в Арбитражном cуде Уральского oкруга в Екатеринбурге. Однако источник средств для выплаты 136,3 млрд руб. Копытов не назвал. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.

Акции «Системы» отреагировали на решение апелляционной инстанции обвалом — падение на Московской бирже достигало 18%. Но затем падение замедлилось и по итогам торгов составило 12,6%, капитализация упала до 86,85 млрд руб. — минимального уровня с декабря 2014 года, когда «Система» по решению суда была вынуждена вернуть государству «Башнефть».

«Роснефть», которая в октябре 2016 года купила за 329,7 млрд руб. контрольный пакет «Башнефти», в мае 2017 года потребовала от «Системы» компенсировать убытки башкирской компании на 170,6 млрд руб. В эту сумму включена стоимость акций «Башнефти», которые башкирская компания выкупила в 2014 году у несогласных с реорганизацией инвесторов, а затем погасила. «Роснефть» также включила в сумму ущерба долг «Системы-Инвест» перед «Башнефтью», который в ходе реорганизации оказался на балансе самой башкирской компании и был списан. Наконец, «Роснефть» посчитала, что ущерб, который АФК нанесла «Башнефти» в ходе реорганизации, должен быть пересчитан с учетом девальвации рубля. В рамках этого дела суд арестовал 31,76% акций МТС и другие активы «Системы».

5 сентября президент Владимир Путин рассказал, что встречался по отдельности с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и основным владельцем «Системы» Владимиром Евтушенковым, и выразил надежду, что стороны заключат мировое соглашение. Но тогда же он оговорился, что никаких прямых указаний не давал и не знает, как будут разворачиваться события. Однако «Роснефть» и «Система» так и не достигли компромисса: «Роснефть» в качестве мирового соглашения предлагала корпорации исполнить решение суда первой инстанции целиком. АФК «Система» обжаловала решение 19 сентября, «Роснефть» также подала апелляцию, настаивая на увеличении требований до изначальных 170,6 млрд руб.

Принятое в понедельник решение суда о выплате 136,3 млрд руб. — не единственная проблема «Системы». «Роснефть» и «Башнефть» 7 декабря подали новый иск к корпорации — на 131,6 млрд руб. Это сумма дивидендов, которые «Башнефть» заплатила «Системе» в 2009–2014 годах и выплату которых «Роснефть» считает выводом средств из компании. Это своего рода принуждение «Системы» к миру, объяснял РБК источник, близкий к одному из истцов. Но уже на следующий день АФК подала встречный иск к «Роснефти» на 330,5 млрд руб.: компания обвинила «Роснефть» в злоупотреблении правом, намеренном разрушении капитализации «Системы» и попытке довести ее до банкротства. «Роснефть» в ответ потребовала арестовать дополнительные активы «Системы» по второму иску, и суд удовлетворил ее ходатайство, наложив арест на 52,09% «Детского мира», 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС Банка и ряд других активов. «Система» не может распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам, следует из определения суда (его цитировал ТАСС). Из-за этого «Системе» и Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ) даже пришлось объявить об отмене уже согласованной сделки по продаже 6,3% акций «Детского мира».

Что будет с АФК

У 18-го апелляционного суда есть до пяти рабочих дней для подготовки мотивировочной части решения, затем дело возвращается в первую инстанцию — из Челябинска в арбитражный суд в Уфу (на это тоже уйдет время), который выдает истцам исполнительный лист, отмечает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Таким образом, «Роснефть» получит исполнительный лист не раньше конца этой недели (пятницы, 22 декабря), а подаст его судебным приставам — не ранее начала следующей недели, подсчитал Рачков. После этого судебный пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного производства и направляет его должнику. У «Системы» будет пять календарных дней после получения постановления на добровольное исполнение решения, и только в случае отказа начнется принудительное взыскание активов, предполагающее исполнительный сбор в размере 7% от суммы взыскания (в случае с этим спором — 9,5 млрд руб.), говорит он. Получается, АФК может добровольно исполнить решение в начале следующего года, а в случае согласия «Роснефти» — заплатить в рассрочку, замечает юрист.

«Система» может подать кассационную жалобу в течение двух месяцев с момента принятия решения, добавляет юрист «Лемчик, Крупский и партнеры» Кирилл Захаров.

В третьем квартале 2017 года консолидированная выручка «Системы» составила 180,6 млрд руб., общий долг — 149,1 млрд руб. На счетах у компании было 20,4 млрд руб. («денежная позиция»), говорится в материалах «Системы». Еще 11,8 млрд руб. — это заблокированные из-за судебного спора с «Роснефтью» дивиденды от МТС и компании БЭСК. В четвертом квартале «Система» ожидает дивиденды от МТС и «Детского мира» на 4,2 млрд руб., а также дивиденды и возвраты денежных средств от непубличных компаний портфеля, говорится в материалах компании.

1​36,3 млрд руб. — большая, но не критичная сумма для «Системы», считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Константин Белов. У компании открыты кредитные линии, и она может увеличить долг и распродать часть активов, чтобы расплатиться с «Роснефтью», рассуждает он.

«Система» может договориться с банками о бридж-кредите, а потом, когда будет снят арест с ее активов, предоставит их в качестве обеспечения этим же банкам, предполагает аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин. Если «Система» расплатится по первому иску исключительно за счет заемных средств и чистый долг корпорации (около 100 млрд на конец третьего квартала) вырастет на сумму иска, тогда только на обслуживание этого долга будет уходить около 20 млрд руб. в год, говорит аналитик. Это посильная ноша для «Системы», если она сократит до минимума инвестиции в дочерние компании, полагает он. Скорей всего, «Система» договорилась с банками заранее, еще до того как стало известно о новом иске «Роснефти», добавляет аналитик ING Егор Федоров. Такие кредиты стоят очень дорого, указывает он: АФК придется платить дополнительно за то, что банки открыли на нее лимиты. Возможно, кто-то из зарубежных партнеров согласится предоставить «Системе» деньги, добавляет он. Представитель АФК это не комментирует. Представители трех крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — отказались от комментариев или пока не ответили на запросы РБК.

Но если «Роснефть» выиграет и второй иск и сумма обязательств «Системы» перед ней превысит 260 млрд руб.​ — у АФК уже могут возникнуть сложности, предупреждает Либин. И даже если «Система» займет эту сумму, весь свободный денежный поток компании придется тратить на проценты по кредитам. Поэтому в случае положительного решения по второму иску «Роснефти» «Системе», скорее всего, придется продать часть активов, заключает аналитик.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Армен Оганесов.
Теги: «Башнефть» , АФК «Система» , «Роснефть»
Материалы по теме
АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд Бизнес
АФК «Система» выставила на продажу отель Marriott Courtyard в Москве Бизнес
«Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав