«Роснефть» переработала реформу

Крупнейшая нефтяная компания увязала переход на новый налог с поддержкой НПЗ

«Роснефть» не исключила выхода из эксперимента по налоговой реформе в нефтяной отрасли через год после его старта, если не получит поддержку для своих НПЗ. Минфин обещает поддержать нефтепереработку

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Условие «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо на имя вице-премьера Аркадия Дворковича о перспективах участия компании в эксперименте по переходу на налог на дополнительный доход (НДД). У РБК есть копия этого письма от 13 октября, федеральный чиновник подтвердил его содержание.

Из документа можно сделать вывод, что «Роснефть» готова в долгосрочной перспективе участвовать в налоговой реформе нефтяной отрасли — переходе на новый налог — в случае поддержки нефтепереработки.

НДД будет взиматься с дохода от продажи нефти, а не с выручки (см. врез). В четверг, 23 ноября, переход отрасли на НДД одобрило правительство.

Новый налоговый режим (эксперимент по его введению заработает с 1 января 2019 года) не может быть конечной целью реформы налогообложения в нефтяной отрасли, так как НДД стимулирует исключительно добычу нефти, пишет Сечин. После проведения большого налогового маневра (увеличение налоговой нагрузки на добычу при снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты) нефтепереработка стала убыточной, и эту проблему НДД не решает, указывает он. Глава «Роснефти» попросил Дворковича утвердить меры поддержки для НПЗ компании, не исключив в противном случае выхода из эксперимента по НДД через год.

Результаты применения НДД должны оцениваться комплексно — как в добыче, так и в переработке, говорится в письме Сечина. Если правительство не примет «системные фискальные решения» для поддержки НПЗ, «Роснефть» оставляет за собой право после года участия в эксперименте прекратить применение режима НДД «как не отвечающего интересам вертикально интегрированных компаний и целям устойчивого развития российской нефтяной отрасли», предупреждает Сечин. Представители «Роснефти» и Дворковича отказались от комментариев.

Что такое НДД Сейчас нефтяные компании платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины, эти налоги взимаются с выручки. Реформа предполагает частичную замену НДПИ новым налогом — на дополнительный доход (НДД). Ставка этого ​налога составит 50%, он будет взиматься с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной пошлины, сниженного НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. НДД должен был заработать с 2018 года в виде эксперимента для пилотных проектов с общей добычей не более 15 млн т, но теперь перенесен на 2019 год. Министр энергетики Александр Новак оценил дополнительные доходы бюджета от введения этого налога почти в 1 трлн руб. до 2035 года.

«Роснефть» просит правительство поддержать нефтеперерабатывающие заводы уже около года. Как и раньше, основные преференции Сечин просит для НПЗ в семи регионах России, где находятся ключевые заводы «Роснефти», а также Хабаровский НПЗ Независимой нефтегазовой компании (ННК), принадлежащей экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (они соответствуют указанным в письме критериям — располагаются в Хабаровском, Красноярском и Краснодарском краях, Иркутской, Самарской, Саратовской и Рязанской областях и поставляют на внутренний рынок не меньше 0,5 млн т бензина и дизеля класса Евро-5 в год).

В письме Дворковичу глава «Роснефти» перечисляет ранее звучавшие предложения для этих заводов: снизить тарифы «Транснефти» на прокачку нефтепродуктов, заморозить тарифы РЖД на их перевозку на 20 лет, ввести возвратный акциз на нефть, которая поставляется в адрес НПЗ компании («Роснефть» сначала заплатит акциз на нефть, а НПЗ потом получат налоговый вычет в большем объеме) и ввести налоговые кредиты по акцизам для своих НПЗ.

«Роснефть» в принципе скептично оценивала законопроект об НДД, рассказывают два федеральных чиновника. Представитель «Роснефти» это не комментирует.

Собеседники РБК говорят, что компания подготовила список месторождений-пилотов для участия в эксперименте «в последний момент», но не приложила к ним расчетные модели, аргументировав это нежеланием делиться коммерческой информацией до прояснения ситуации с НДД.

Минфин и Минэнерго согласовали основные параметры законопроекта об НДД еще летом и планировали ввести его с начала 2018 года, но 20 ноября замминистра энергетики Алексей Текслер заявил, что чиновники не успели вовремя подготовить этот законопроект, поэтому эксперимент перенесли на 2019 год. О том, что одной из причин переноса законопроекта могло стать отсутствие расчетных моделей для части проектов (у «Роснефти» пилоты на 6 млн т из 15 млн т, остальные — у «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа и «РуссНефти»), писали и «Ведомости» со ссылкой на чиновника финансового блока.

Если ключевой игрок на рынке не поддержит налог, его принятие может затянуться еще на несколько лет, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но НДД отрасли действительно необходим, считает он.

«Роснефть» не первый раз предлагает условия, при которых согласится на введение НДД. ​В начале года на совещании у премьера Дмитрия Медведева представитель компании сообщил, что она поддержит НДД, только если получит льготы по НДПИ для одного из своих крупнейших месторождений — Самотлора, сообщали источники «Ведомостей» и РБК. «Роснефть» получила льготы, но в меньшем объеме: на 35 млрд руб. в год на десять лет, хотя до этого Минфин оценивал выпадающие доходы бюджета в 60–80 млрд руб. ежегодно, а предложенный срок действия льгот составлял почти 20 лет (до 2036 года), говорили источники РБК.

Совещание о развитии нефтяной отрасли в Российской Федерации (Фото: da-medvedev.ru)

Заводы получат поддержку

Перед принятием законопроекта об НДД Медведев обсудил его с главами нефтяных компаний на выездном совещании в Ханты-Мансийске 21 ноября. На этом совещании фактически было одобрено предложение «Роснефти» по поддержке НПЗ. «Исходя из того, что мы обсуждали в Ханты-Мансийске, было предложение, даже поручение подготовить предложение по поддержке нефтепереработки. Компании ставили такой вопрос, он поднимался. Такое совещание мы будем готовить у [премьера] Дмитрия Анатольевича [Медведева]», — сказал «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак.

Несмотря на споры вокруг законопроекта об НДД, он одобрен, пусть и с задержкой, говорит федеральный чиновник. «Это ключевой шаг к запуску новой системы налогообложения», — заключает он.

Минфин готов поддержать предложение «Роснефти» о введении обратного акциза для НПЗ, но только в случае завершения налогового маневра (обнуления экспортных пошлин) и в случае распространения этой меры на всю отрасль. «Сейчас приоритетом правительства является создание стабильной фискальной системы в нефтяной отрасли, которая должна быть построена как на налогообложении чистого дохода от добычи нефти, так и на отказе от вывозных таможенных пошлин. Нам представляется, что в силу особенностей российской экономики подобная реформа невозможна без элементов поддержки нефтепереработки, на что совершенно справедливо указывает «Роснефть», — передал РБК через пресс-службу замминистра финансов Илья Трунин. Отрицательный акциз на сырую нефть для НПЗ, производящих автомобильный бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка, при отмене вывозной таможенной пошлины — это одно из возможных решений, признал он.

Трунин отметил, что Минфин вряд ли поддержит распространение инвестиционного налогового кредита на акцизы (еще одно предложение «Роснефти») без ​определения источников компенсации выпадающих доходов: акцизы на нефтепродукты полностью направляются на формирование дорожных фондов.

Введение НДД напрямую не влияет на экономику переработки, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. С ним согласен Полищук из Raiffeisenbank: эксперимент по НДД пока коснется отдельных месторождений с небольшим объемом добычи. Но если рассматривать налоговую систему в отрасли комплексно, после проведения эксперимента встает вопрос об экспортной пошлине, которая сегодня является главным механизмом субсидирования российских НПЗ, говорит Борисов. В случае отмены экспортной пошлины для нефтепереработки действительно потребуются меры поддержки: российские НПЗ в рыночных условиях без субсидий существовать не могут, в том числе из-за высоких транспортных издержек, указывает эксперт. Сейчас маржа нефтепереработки в России примерно на 40% ниже маржи в Европе и составляет около $3 за баррель. Это лучше, чем в 2016 году ($1,5 за баррель), но в два раза ниже, чем в 2014 году, до проведения большого налогового маневра и падения цен на нефть ($7–8 за баррель), заключает Борисов.