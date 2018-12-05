Казус Ванеева: как основатель «Евродона» потерял бизнес

Долг «Евродона» — более 28 млрд руб., в августе компания допустила просрочку по кредиту ВЭБу, и в октябре основной кредитор и владелец компании отстранил Вадима Ванеева от управления и начал поиск покупателя для своих 74%

Фото: Юрий Чичков для РБК

«Кто виноват? Виноват сам человек всегда. Значит, не надо было мне заниматься индейкой. Надо было дома сидеть, чай пить, а не бизнес строить», — мрачно иронизирует Вадим Ванеев. Предприниматель выглядит уставшим: для компании «Евродон» последние два года были особенно тяжелыми. Три вспышки птичьего гриппа, гибель 3,5 млн индеек, продажа мяса по цене ниже себестоимости фактически разорили его бизнес.

26 октября 2018 года СМИ облетела новость о том, что в птичниках ростовского агрохолдинга «Евродон» из-за отключения электричества погибли все индейки. «Тот, кто опустил рубильник, знал, к чему это приведет. Это живое существо, ему нужно тепло. Сейчас в «Евродоне» птицы нет, она вся погибла», — эмоционально описывала ситуацию руководитель службы коммуникаций «Евродона» Ольга Грекова в телефонном интервью одному из ростовских СМИ (запись разговора есть в распоряжении журнала РБК).

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» действительно отключил электричество в «Евродоне» 24 октября — задолженность холдинга перед энергетиками превышала 50 млн руб., — но только на пустых площадках, где птицы не было. «Информация о гибели всей птицы на предприятии «Евродон» не соответствует действительности. Объекты родительского стада и инкубаторы не были отключены от энергоснабжения», — заявил РБК начальник службы информации и общественных связей энергокомпании Никита Ананичев. Уже на следующий день ТНС договорилась с ВЭБом о погашении задолженности «Евродона», а 2 ноября на производстве снова включили свет.

Новость о единовременной гибели всего поголовья оказалась фейком — 29 октября на сайте «Евродона» появилось официальное опровержение. Ванеев говорит, что не знает, кто и зачем его запустил: «В компании 6 тыс. человек, я в командировках. Столько дезинформации про меня: говорили, что у меня поместье в Лондоне, что я езжу на Aston Martin, а я, веришь, Aston Martin от Ferrari не отличу».

«Евродон» действительно потерял 3,5 млн голов индейки, но не за одну ночь, а за пять последних месяцев, в течение которых холдинг фактически остановил свою работу. Сейчас живо только родительское стадо — около 72 тыс. голов — и еще 377 тыс. яиц в инкубаторах и надежда на то, что новой управленческой команде удастся вытащить компанию из кризиса.

Модная индейка

История «Евродона» началась в 2003 году, когда Вадим Ванеев, владелец супермаркета и бизнеса по торговле алкоголем «Мишель-алко» в Ростовской области, решил разводить индейку. Продукт для россиян был непривычным, но Ванееву казался перспективным: в промышленных масштабах мясо индейки в России тогда производили только две фабрики, при этом оно было диетичнее и «моднее» курятины и свинины.

Но банки отказывали Ванееву в кредитах, а своих денег на запуск масштабного производства у него не было. Тогда предприниматель решил использовать «силу крови»: пробился на прием к знаменитому земляку, тоже уроженцу Северной Осетии, Валерию Гергиеву. Худрук Мариинки, который в 2009 году стал владельцем 15% «Евродона», выслушал бизнес-план и согласился познакомить Ванеева с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Общение с Костиным оказалось коротким, почти сразу помогать Ванееву стал зампред правления ВТБ Владимир Дмитриев, который на протяжении следующих 11 лет был своего рода ангелом-хранителем для индюшиного бизнеса.

В 2005 году по ходатайству Дмитриева ООО «Евродон» получило в кредит €20 млн в обмен на 40% в компании (остальные 60% остались у основателя). Ванеев арендовал землю в Ростовской области и запустил строительство сразу 11 объектов птицекомплекса. На середине пути выяснилось, что рост цен на цемент увеличил стоимость проекта на треть и выделенных €20 млн уже не хватает. По словам Ванеева, ВТБ предложил ему заложить 90% компании и получить новый транш, но предприниматель отказался.

К решению проблемы снова подключился Дмитриев, который к тому моменту уже возглавил государственный Внешэкономбанк. ВЭБ выкупил кредит Ванеева у ВТБ и продолжил финансировать проект. Помощь Дмитриева в этом деле Ванеев подтверждал в интервью РБК в 2016 году. «Нами изначально в ВТБ занимался [Владимир] Дмитриев, но на тот момент он уже перешел в ВЭБ. Мы дружили, приехали к нему <...>. ВЭБ выкупил у ВТБ наш долг, пообещал и выкупил. И все, мы перешли в ВЭБ».

В 2007-м строительство было завершено, «Евродон» начал оптовые поставки мяса индейки под брендом «Индолина» в Ростов, Москву и другие регионы. На предприятие приехал Виктор Зубков, тогда первый зампред правительства России, а вслед за ним — Владимир Путин, в 2010 году занимавший пост премьер-министра. Политиков впечатлили масштабы предприятия Ванеева и его подход к делу — к тому моменту предприниматель разбирался в индейке не хуже потомственного агрария.

Эти два визита обеспечили Ванееву новую кредитную линию от ВЭБа на сумму более 17,9 млрд руб. Владимир Путин лично согласовал этот кредит в 2012 году как глава наблюдательного совета ВЭБа. По словам Ванеева, 12 млрд руб. пошли на расширение проекта: строительство инкубатора на 22 млн яиц, мясоперерабатывающего завода, птичников и инфраструктуры. Еще 7 млрд руб. предприниматель получил от Россельхозбанка на запуск нового бизнеса: в 2013 году в районе Миллерово Ростовской области начала работать компания «Донстар» (на 99% принадлежит Ванееву), которая производит мясо утки под брендом «Утолина».

Догнать и перегнать

Идеей-фикс Ванеева стало непрерывное наращивание объемов. На момент запуска «Евродона» мясо индейки в России производили тульский «Краснобор» и Егорьевская птицефабрика в Подмосковье. Ванеев сразу поставил задачу догнать и перегнать конкурентов и уже в 2007 году производил больше всех индюшиного мяса — 9,1 тыс. т. В 2014-м, несмотря на кризис, нарастил производство до 32 тыс. т в год, в 2016-м — до 59,9 тыс. т мяса индейки.

По мнению участников рынка, именно это стало первой и главной причиной экономических проблем бизнеса Ванеева. «Евродон» — это удивительная компания, я поражаюсь, как она продержалась на рынке столько лет, — говорит основатель холдинга «Краснобор» Аркадий Левин. — Владелец выбрал максимально интенсивный путь развития, что привело к затовариванию складов, невозможности продать произведенный объем продукции, лавинообразному снижению цены и, соответственно, обрушению рынка».

Неконтролируемое наращивание объемов производства в тяжелых для компании финансовых условиях было очевидной управленческой ошибкой, считает источник, знакомый с ситуацией в «Евродоне»: «Ванеев очень гордится своими объемами, постоянно этим бравирует, но мяса было столько, что его просто не успевали продавать. В итоге в период с 2016 по 2018 год «Евродон» продавал индейку на 30–40% ниже себестоимости. Естественно, это стало одной из причин финансового краха и последующего кредитного дефолта». Ванеев признает, что в трудные для компании 2017–2018 годы продавал продукцию ниже себестоимости, по его словам, на 10–15%, но винит в этом не просчеты, а форс-мажор — три волны птичьего гриппа, которые накрыли «Евродон» одна за другой. «Вот ты можешь знать, заболеешь гриппом этой зимой или нет? Не можешь. Прививки тоже никакие не помогут — ты защищаешь стадо от одного штамма, а их десятки, — рассуждает Ванеев в разговоре с корреспондентом РБК. — Эпидемия всю страну накрыла, а в вину птичий грипп ставят только Ванееву».

Были разные версии, как вирус попал на производство: сам Ванеев настаивал на диверсии, не обвиняя никого конкретно. По официальному заключению Россельхознадзора, геном вируса был обнаружен в пробах материала индеек, которые содержались на двух площадках в Ростовской области. «Официальное заключение было — да, птичий грипп. А потом нам на ухо говорили: мы не знаем, что происходит, вирус есть, а птица не дохнет. Так не бывает при гриппе», — делится Ванеев.

«Начались теории заговоров: якобы какая-то больная индюшка пешком зашла в вентиляцию и там сдохла... Потом Ванеев говорил, что кто-то из конкурентов эту птицу подослал. Ну детский сад же. Нужно вести себя по-взрослому и признавать управленческие ошибки», — говорит один из собеседников журнала РБК, знакомый с ситуацией. Так или иначе, в конце 2016-го и начале 2017-го «Евродону» пришлось забить около миллиона голов зараженной индейки — 40% поголовья. На семь месяцев был введен карантин, продажи встали. В ноябре 2017 года отгрузки из «Евродона» наконец разрешили: тогда и начали продавать мясо со складов ниже себестоимости, чтобы генерировать хоть какую-то выручку, объясняет Ванеев.

К концу 2017 года «Евродону» удалось возродить 3,5 млн голов индейки в коммерческом стаде, а к маю следующего вывести компанию в операционный плюс. Но летом 2018-го история повторилась: несколько регионов России снова накрыл птичий грипп, «Евродон» тоже попал в список инфицированных предприятий. По данным Всемирной организации здоровья животных, в январе 2018 года восемь стран были поражены вспышками птичьего гриппа, тогда погибло около 120 млн голов птицы по всему миру.

Фото: Юрий Чичков для РБК

В «Евродоне» пришлось забить еще около 200 тыс. голов, что вместе с остановкой продаж принесло компании более 2,2 млрд руб. убытков. Именно с этого момента, по мнению Ванеева, начал нарастать снежный ком проблем, в итоге поглотивший «Евродон».

«Альфа» пришла и ушла

На фоне бед с эпидемиями происходили изменения в структуре владения «Евродоном». Еще в 2007 году 40%, изначально принадлежавшие Ванееву, в качестве обеспечения кредита в ВЭБе перешли к члену совета директоров «Газпрома» Фариту Газизуллину, владевшему пакетом через офшорную компанию Brimstone Investments Limited.

С этим пакетом сложная история: как утверждал в одном из интервью Ванеев, переговоры со стороны ВЭБа вел глава управления природных ресурсов и строительства госбанка Ильгиз Валитов, позже осужденный за мошенничество. Он потребовал в качестве обеспечительной меры по кредиту передать 40% акций «Евродона» зарегистрированной в Белизе Brimstone Investments Ltd. Ванеев говорит, что считал офшор структурой ВЭБа и после возвращения кредита надеялся выкупить свою долю обратно. Отвечая в 2016 году на вопрос журналиста РБК, специально ли Валитов составил документы таким образом, чтобы собственником 40% оказался не банк, а Газизуллин, Ванеев ответил: «Не знаю, был ли Газизуллин сразу. Про Газизуллина я узнал только в 2012 году. До этого даже не задумывались: «Бримстоун» и «Бримстоун», мы же считали, что это структура банка».

В начале февраля 2016-го Ванееву стало известно, что эти 40% долей Газизуллин продал A1, инвестиционному подразделению «Альфа-Групп». Став совладельцем компании, А1 подала два иска к ООО «Евродон» и один — к Ванееву с требованием признать поручительства «Евродона» по кредитам ВЭБа и Россельхозбанка на 24 млрд руб. недействительными, так как они якобы были выданы с нарушениями. Кроме того, А1 пыталась добиться исключения Ванеева из числа совладельцев «Евродона».

Конфликт длился недолго: А1 не пробыла совладельцем компании и месяца и в начале марта 2016 года продала свои 40% структурам ВЭБа (40% долей перешли к «ВЭБ Капиталу», 45% остались у Ванеева, еще 15% — у Валерия Гергиева). «Все думали, что меня тогда Гергиев спас, но это не так. Главный мой спаситель от «Альфы» — Руденя Игорь Михайлович, нынешний губернатор Тверской области», — рассказывает Ванеев. Как именно помог Руденя, он говорить не хочет: «Это уже никому не интересно». В многочисленных интервью Ванеев называл ситуацию с А1 рейдерской и говорил, что бизнес у него тогда не отобрали только чудом.

Сама А1 комментировала ситуацию сухо: «Мы рассматривали «Евродон» как проект с долгосрочной перспективой, но, являясь инвестиционной компанией, при получении выгодных предложений в рамках того или иного проекта можем позволить себе выйти из состава акционеров в любой точке инвестиционного раунда».

Финансовое положение холдинга после всего пережитого оставляло желать лучшего: по данным СПАРК, убыток ООО «Евродон» за 2016 год превысил 2 млрд руб. В условиях приостановленных из-за гриппового карантина производства и продаж «Евродон» перестал платить поставщикам, которые начали массово подавать требования в суд (сейчас долговая нагрузка «Евродона» перед поставщиками достигла 1,2 млрд руб.). Чтобы справиться с ситуацией, Ванеев обратился за помощью к главному кредитору — группе ВЭБ.

Кредит недоверия

В июле 2017 года банк и Ванеев договорились о реструктуризации долга компании. ВЭБ предоставил «Евродону» новый стабилизационный кредит на 2,6 млрд руб., на весь 2017 год освободил группу компаний от погашения основных обязательств перед ВЭБом, а 2018 и 2019 годы были определены как переходный период с частичным гашением долга, рассказал РБК представитель ВЭБа. Взамен за такие лояльные условия «с целью усиления кредитного обеспечения» «ВЭБ Капитал» выкупил по номинальной стоимости еще 34% плюс к уже имеющимся 40% долей. При этом операционный контроль и пост гендиректора должен был остаться за Ванеевым, а при определенных условиях погашения задолженности перед ВЭБом он получал право выкупить доли «ВЭБ Капитала» по номинальной стоимости.

С июля 2017 года группа ВЭБ консолидировала 74% ООО «Евродон» (у Ванеева осталось 11%, у Гергиева — 15%) и 74% «Евродон-Юг» (там Ванеев сохранил 26%). Решение основателя отдать контрольный пакет акций кредитору было сложным, но неизбежным: без стабилизационного кредита восстановить поголовье и объем продаж было невозможно.

«Понятно, что тех объемов, которые мы планировали в этом году, не будет. Но у «Евродона» уже есть такие современные производственные мощности, какие хотят построить другие производители, — комментировал ситуацию Ванеев в интервью «РБК Ростов-на-Дону». — Я знаю, пошли разные слухи, что я тут все продал и куда-то уезжаю. Но нет, я никуда не уйду из Ростовской области. Я люблю Дон. Чтобы увидеть все наши площадки с одной только индейкой, нужно проехать 200 км. Куда я это дену?»

После сделки в «Евродоне» начала работать группа мониторинговой комиссии «ВЭБ Капитала», которая участвовала в согласовании платежей, тендеров и отгрузок компании. По данным группы, к декабрю 2017 года 2,6 млрд последнего кредита были выбраны, но точки безубыточности бизнес так и не достиг. Ванеев утверждает, что такой договоренности не существовало: в плюс компания должна была выйти в 2018 году, что она и сделала к маю. Так или иначе, отданные ВЭБу 34% долей по номинальной стоимости основатель не выкупил.

Закон Мерфи

Выход в операционный плюс не спас «Евродон» от кредитного дефолта — в августе 2018 года компания впервые просрочила платеж ВЭБу в размере 240 млн руб. Это послужило поводом к тому, чтобы поднять вопрос о смещении Ванеева с поста гендиректора холдинга и отстранении его от операционного управления. «Закон Мерфи: все, что может пойти не так, пошло не так. Не дай бог никому», — резюмирует Альберт Давлеев, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies.

Фото: Юрий Чичков для РБК

Ванеев признается, что для него это стало тяжелым психологическим испытанием. «Мне что основное в вину вменили: какие-то управленческие ошибки. Неправильное стратегическое решение твое, что ты сделал много мяса. Я сделал много мяса? Так я первый лидер. А теперь первого лидера убрали, и те, кто за мной, в шоколаде», — говорит Ванеев. Он уверен: если бы не смена руководства ВЭБа — в мае 2018-го главой банка вместо Сергея Горькова был назначен Игорь Шувалов, — просрочки по кредиту не случилось бы. В свой первый визит на «Евродон» в феврале 2018 года Горьков обстоятельно поговорил с Ванеевым и пообещал отсрочить августовский платеж до 2019 года. Но оформить эти договоренности не успели, а новая команда под руководством Шувалова в положение не вошла, говорит Ванеев.

В том, что после вспышек гриппа продажи не удалось поставить на прежние рельсы, Ванеев винит ВЭБ: по его словам, банк отказался выделить часть одобренных в рамках кредитной линии средств — из 17,9 млрд руб. до «Евродона» не дошли 5,2 млрд руб. Важна именно эта сумма, настаивает предприниматель: она предназначалась для строительства финальной и самой прибыльной части всего индюшиного проекта — мясоперерабатывающего комбината и комбикормового завода. «Мы не попросили: дайте нам еще миллиардов, как обычно в России бывает, а построили на то, что было, но все равно получился недострой», — говорит Ванеев.

«В «Евродоне» постоянно говорят о 5 млрд руб., которые недовыделил ему ВЭБ и которые якобы сыграли роковую роль. Он на эти 5 млрд собирался строить новые объекты. Но какое отношение это имеет к его уже функционирующему бизнесу? Он же уже минусовал, — говорит источник, знакомый с ситуацией на «Евродоне». — Основной бизнес компании напоминал финансовую пирамиду, когда одним кредитом перекрывали другой».

История «Евродона» типична для российского рынка, считает глава подкомитета Торгово-промышленной палаты Иван Рыков: «Предприятия аграрного сектора тонут в долгах. Представители госструктур произносят пафосные речи о необходимости спасти отечественного производителя, но господдержка нередко оборачивается медвежьей услугой. Это и случилось с «Евродоном».

Дефолт и отстранение

В ВЭБе на претензии Ванеева о 5,2 млрд руб. отвечают, что при текущем финансовом положении должника не сочли возможным выделить последний транш из предодобренной кредитной линии из-за нарушений соглашения по выделению средств. К тому же есть перечень объектов, на строительство которых «Евродон» получил кредитные средства, а результатов не предоставил. «В августе 2015 года на строительство административного здания и мясоперерабатывающего комплекса были выделены 43 млн и 360 млн руб. соответственно, но на месте строительства —чистое поле. Возведение многих других объектов либо не начиналось, либо не завершилось, а авансы возвращены не были», — приводит пример в разговоре с РБК член мониторинговой комиссии ВЭБа.

На эти претензии в «Евродоне» отвечают, что компания исключила эти объекты из проекта в связи со «сложной финансовой ситуацией, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, и нестабильностью валютных рынков», из-за чего объекты подорожали.

Рынок птицы в цифрах: 5 млн т в убойном весе — ожидаемый объем производства мяса птицы в России по итогам 2018 года 253 тыс. т, или 5% от общего объема рынка составит производство мяса индейки за тот же период 14% рынка мяса птицы занимает индейка в странах Европы 1,7 кг в год — потребление мяса индейки на душу населения в России В 3-4 раза больше занимает срок откорма индейки, чем бройлера В 1,5 раза больше корма в расчете на 1 кг мяса нужно, чтобы вырастить индейку в сравнении с бройлером Источник: данные консалтинговой компании Agrifood Strategies

В ВЭБе также считают, что гибель птицы является управленческой ошибкой Ванеева, а не только последствием эпидемии. Исследование, проведенное мониторинговой комиссией ВЭБа, заключило: из-за дефицита средств с марта 2018 года индейку в «Евродоне» кормили не соответствующим стандартам кормом в недостаточных объемах, из-за чего оставшееся поголовье умерло от голода. По данным группы, всего с 12 сентября по 31 октября 2018 года коммерческое поголовье индейки сократилось с 2,1 млн до нуля, родительское стадо — со 105 тыс. до 72 тыс. голов. Ванеев со вздохом признает — держались, как могли: «Спасибо, что мы в таких условиях вообще птицу чем-то кормили...»

С первой просрочки по кредиту в августе до конца октября Ванеев оставался на посту гендиректора. «Мне сказали: у тебя дырка в кармане, кредит не платишь, а разобраться в причинах не захотели. Я могу на любое предприятие зайти и сказать, что им неправильно управляют, — горячится бизнесмен. — Я, конечно, до определенного момента сопротивлялся, подключал людей. Огромное спасибо Зубкову Виктору Алексеевичу и Рудене Игорю Михайловичу, вот эти двое бились за меня до конца».

Но 31 октября на общем совете директоров «Евродона» было объявлено, что Ванеев смещается с должности гендиректора и теряет право управлять бизнесом. По свидетельствам сторон, решение на совете не обсуждалось: ВЭБ как основной владелец имеет право смещать и назначать управленцев по своему усмотрению.

Позиция третьего совладельца индюшиного бизнеса, Валерия Гергиева, до сих пор неясна: на запрос РБК представитель худрука Мариинки ответила, что тот находится на гастролях и не готов комментировать ситуацию. По словам Ванеева, в совете директоров «Евродона» есть представитель Гергиева, на голосованиях он придерживается нейтралитета. «Делаю вывод, что Гергиев на стороне банка», — мрачно заключает Ванеев.

«Бриллиантовое мясо»

На место гендиректора ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» ВЭБ назначил юрлицо — компанию «РК-Проект». По данным СПАРК, на 99% она принадлежит институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ». Ранее «РК-Проект» вместе с родственными компаниями занимался активами разорившегося застройщика СУ-155, который также кредитовался в ВЭБе. На запрос журнала РБК об интервью в «РК-Проект» не ответили.

В ближайших планах ВЭБа — полный аудит финансового состояния «Евродона»: для этого банк планирует привлечь консультанта из «большой четверки». Затем ВЭБ намерен разработать стратегию управления проблемным активом и параллельно искать покупателя для 74% в бизнесе. «Задача банка развития — не управлять предприятиями, а кредитовать проекты», — комментируют в ВЭБе. Покупателем может стать любой участник рынка, готовый вложиться в «Евродон» — как производитель птицы, так и другие компании, которые хотят диверсифицировать бизнес, добавляет представитель ВЭБа.

Сейчас продажи индейки на «Евродоне» приостановлены — в птичниках осталось только родительское стадо, которое можно использовать для восстановления коммерческих объемов индейки, но не для забоя. Фактический уход «Евродона» с рынка не приведет к значительному росту цены конечного продукта на полках, считает Аркадий Левин из «Краснобора». «Уже после первой вспышки птичьего гриппа сети с большой опаской стали относиться к продукции «Евродона», постепенно замещая ее другой», — говорит он.

Ванеев на вопросы о политике новой команды отвечает: «Они управляют, все вопросы теперь к ним». Круг его новых обязанностей — теперь Ванеев занимает должность заместителя директора по развитию холдинга — пока не определен. «Они решают организационные моменты, но мы договорились, что я им помогаю. Представьте, 200 км по полям по Ростовской области ездить, изучать, — говорит Ванеев. — Конечно, там и без меня бы разобрались, но только через полгода, а к тому времени вообще уже ничего не будет». Но уже с первым операционным решением новой команды Ванеев не согласен: считает бессмысленным эксперимент по возрождению коммерческого стада в малых объемах на одной площадке: «Вот есть родительское стадо, ты его осеменяешь, и надо сразу пересаживать на площадку — забивать все площадки птицей. Потому что нужен постоянный круговорот, нужно каждый день забивать птицу и отгружать мясо сетям, чтобы был бизнес. А одна площадка — это что, кому она нужна? Это будет бриллиантовое мясо».

Раскачать утку

Несмотря на все беды, Ванеев не унывает: основные силы он переключил на свой второй по величине бизнес — производство и продажу мяса утки (компании «Донстар» и ТД «Утолина»). По данным пресс-службы «Евродона», агрокомплекс с начала 2018 года произвел 22 тыс. т утятины и до конца года выпустит еще 2,2 тыс. т. По словам Ванеева, компания пока работает в ноль, но в ближайшие месяцы он надеется вывести ее в плюс.

«Утка — еще более нишевый рынок, чем индейка, но, попомни мои слова, мы сейчас утку раскачаем, как когда-то раскачали индейку», — обещает предприниматель. «Безусловно, спрос на утку есть: российскому потребителю уже поднадоели бройлер и свинина, а говядина стала очень дорогой. Этим же объясняется стремительный рост популярности индейки и баранины», — комментирует Давлеев из Agrifood Strategies. По его словам, «Донстар» является сегодня единственным промышленным производителем утятины в России с годовым объемом производства в 20 тыс. т, в то время как потенциал рынка оценивается в 40–60 тыс. т в год.

Над утиным проектом вместе с Ванеевым работают два его старших сына (всего у него трое сыновей) — Алан Ванеев руководит службой продаж в ТД «Утолина», Арсен Ванеев работает в коммерческой службе «Донстара». «Есть, кому все это оставить», — говорит предприниматель. Кроме того, в группу компаний Ванеева входят строительный бизнес «Металл-Дон» и сеть из 18 розничных магазинов «Мясной градус», которые работают в Ростовской области с 2012 года и сейчас, по словам основателя, приносят ему прибыль.

Уезжать из страны и повторять кейс за границей Ванеев не собирается. «Позавчера был звонок: через знакомых узнал обо мне предприниматель в Америке, крутой мужик, органикой занимается. Говорит, пусть Ванеев приезжает, я ему тут помогу все заново построить. Но кому я там нужен? Я нужен здесь», — улыбается предприниматель. Крах индюшиной империи не отнял у Ванеева веру в свои силы: «У меня команда ребят надежных, мы с ними хоть завтра в чистое поле выйдем и построим космический корабль. У человека можно все отнять: бизнес, деньги, свободу. Но никто не отнимет у меня мои мозги и мою мечту...»