Работу роддома, где умерли младенцы, приостановили на 90 дней

В работе акушерского стационара нашли нарушения в сфере соблюдения санитарного законодательства и обеспечения безопасности здоровья человека при выполнении работ. К середине января там погибли девять новорожденных

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Суд приостановил на 90 дней работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ № 1, где в начале января 2026 года скончались девять младенцев. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению», — сказано в сообщении.

Приостановить прием новых пациентов в ходе судебного заседания требовал Роспотребнадзор Кузбасса.

Суд признал ГКБ № 1 виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Для юридических лиц эта статья грозит наказанием в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток или штраф до 20 тыс. руб. Представитель медицинского учреждения вину юридического лица признал.

«Суд <…> назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — сказано в публикации.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. После этого учреждение было закрыто на карантин. Общего диагноза у скончавшихся младенцев установлено не было. При этом все они родились раньше срока.

СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а также причинении смерти по неосторожности. Главврача больницы отстранили от должности. Позже стало известно о задержании его, а также и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Первого медика отправили под домашний арест, а второму назначили запрет определенных действий.