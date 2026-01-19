 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Работу роддома, где умерли младенцы, приостановили на 90 дней

Суд остановил на 90 дней работу роддома в Новокузнецке, где умерли 9 младенцев
В работе акушерского стационара нашли нарушения в сфере соблюдения санитарного законодательства и обеспечения безопасности здоровья человека при выполнении работ. К середине января там погибли девять новорожденных
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Суд приостановил на 90 дней работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ № 1, где в начале января 2026 года скончались девять младенцев. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«Выявлены нарушения, заключавшиеся в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению», — сказано в сообщении.

Приостановить прием новых пациентов в ходе судебного заседания требовал Роспотребнадзор Кузбасса.

Суд признал ГКБ № 1 виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Для юридических лиц эта статья грозит наказанием в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток или штраф до 20 тыс. руб. Представитель медицинского учреждения вину юридического лица признал.

Кремль призвал не допускать повторения ситуации со смертью младенцев
Общество
Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

«Суд <…> назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара № 1 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова» по приему пациентов сроком до 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений», — сказано в публикации.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. После этого учреждение было закрыто на карантин. Общего диагноза у скончавшихся младенцев установлено не было. При этом все они родились раньше срока.

Роддом в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео
Общество

СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а также причинении смерти по неосторожности. Главврача больницы отстранили от должности. Позже стало известно о задержании его, а также и. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Первого медика отправили под домашний арест, а второму назначили запрет определенных действий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Романов Илья
Новокузнецк Кузбасс роддом суд приостановка деятельности
Материалы по теме
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке
Общество
Врачи из роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, оказались здоровы
Общество
Суд ранее приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
«Тихое увольнение» на производстве: как заметить и остановить вовремяПодписка на РБК, 08:33
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Производство под чужим брендом: где скрываются основные рискиПодписка на РБК, 08:10
Трамп обвинил Данию в бездействии по «российской угрозе» Политика, 08:09
Компании в России начали переход в модель «тактической нищеты»Подписка на РБК, 08:01
Минобороны сообщило о 92 сбитых дронах за ночь Политика, 07:59
Немецкий депутат предложил вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа Политика, 07:37
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Трейдер указал на новую возможную схему манипуляции бондами на МосбиржеПодписка на РБК, 07:30
Работу роддома, где умерли младенцы, приостановили на 90 дней Общество, 07:29
Москвичам спрогнозировали снежный и морозный день Общество, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
ФНС предложила изменить правила банкротстваПодписка на РБК, 07:01
В Берлине задумались об увеличении для США арендной платы за военные базы Политика, 06:50