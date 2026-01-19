 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Немецкий депутат предложил вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Германии необходимо ядерное оружие, поскольку послевоенный консенсус о передаче обороны Европы в руки США испарился в связи с притязаниями президента Дональда Трампа на Гренландию. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк, видео своего заявления он опубликовал на странице в Х.

«С момента появления плана Трампа по аннексии Гренландии всем должно быть ясно, что между государствами нет дружбы, есть только интересы. А интересы США принципиально отличаются от наших и европейских. Именно поэтому мы должны вернуть оборону и безопасность Европы в свои руки», — заявил он.

Он добавил, что Европе необходима сильная армия, самые подготовленные солдаты и современное оружие, чтобы сделать любое нападение на нее «бесперспективным». Создание общего оборонного альянса между европейскими государствами будет, по мнению депутата, крайне сложной задачей из-за глубоких политических разногласий и исторического раскола, но это единственный путь от зависимости к стратегическому суверенитету, заключил он.

FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025-го неоднократно говорил, что контролировать Гренландию должны США. При этом он не исключал, что для этого могут задействовать силу. По словам американского лидера, Дания не обеспечивает безопасность региона. Он говорил, что у берегов Гренландии много кораблей России и Китая, и утверждал, что они могут захватить остров, если он не войдет в состав США.

Гренландия его утверждения отвергала.

17 января на фоне разногласий со странами ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить десятипроцентную таможенную пошлину на все товары, отправляемые в США.

Некоторые европейские лидеры пообещали дать США консолидированный ответ. Как стало известно The Financial Times, в ЕС изучают возможность ответных мер — введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо ограничения доступа компаний США на рынок блока. Кроме того, европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова.

