Москвичам спрогнозировали снежный и морозный день
В понедельник, 19 января, жителей Москвы ожидает пасмурный день, во второй половине дня пойдет снег, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Гидрометцентр предупредил, что на дорогах возможна гололедица.
Температура воздуха в столице днем составит минус 7 градусов. Прогнозируется высокая влажность — 83% и слабый западный и северо-западный ветер с порывами до 2 м/с.
Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 769–763 мм ртутного столба. К концу недели, 22–24 января, температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов.
