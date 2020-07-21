Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы»
Продовольственная розница оказалась одним из немногих секторов экономики, которому пандемия помогла улучшить показатели. Потребительский ажиотаж, вызванный страхом нехватки продуктов, уже сказался на результатах крупнейших игроков сегмента: рост выручки и сопоставимых продаж «Магнита», второго по обороту российского ретейлера, в первом квартале 2020-го впервые за последние пять лет оказался выше, чем у основного конкурента — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
Вернулись ли потребители к обычному режиму покупок после снятия большинства ограничений, как ретейл работал с государством и о новых некарантинных проектах в интервью РБК рассказал президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.
О новых потребительских привычках после отмены самоизоляции и ограничений
О повышении цен на лимоны и имбирь
О ценах на гречку и претензиях ФАС
Об уходе Ольги Наумовой и о стратегии
«Эффект, который вносит COVID, постепенно снижается»
— Вы в продуктовых сетях первыми видите, что происходит с потребительскими настроениями. Можно ли сегодня говорить, что для продовольственной розницы пандемия закончилась?
— Пока мы еще наблюдаем остаточные явления: более низкая частота визитов при росте корзины покупателя, рост потребления продуктов для домашнего приготовления. Одновременно мы видим постепенное возвращение к нормальному поведению: наши потребители посещают торговые точки с более высокой частотой. При этом, возможно, некоторые тренды останутся с нами и станут новой реальностью.
— До середины марта мы наблюдали рост частоты посещений и небольшой рост стоимости потребительской корзины. Затем пошел спад посещений и невероятный рост корзины, на 25–30%, что компенсировало снижение трафика. Таким образом, наши сопоставимые продажи остаются положительными. Станет ли это привычной ситуацией? Вполне может быть.
В первом квартале наши сопоставимые продажи выросли на 7,8%, эффект от COVID, по нашей оценке, составил около 2,4%. То есть, не учитывая фактор пандемии, в первые три месяца этого года показатель LFL (like-for-like, сопоставимые продажи. — РБК) увеличился на 5,4%. Это во многом результаты большой работы по трансформации нашего бизнеса.
Во втором квартале мы также работали в условиях пандемии. В апреле продажи были очень хорошими, в мае наблюдался небольшой спад, а в июне, когда ограничительные меры стали постепенно сниматься, мы вновь получили очень сильные результаты. В целом результаты второго квартала оказались выше наших ожиданий (результаты за второй квартал и первое полугодие 2020-го компания раскроет 30 июля. — РБК). Мы продолжаем видеть сильный двузначный рост выручки, несмотря на замедление роста торговой площади и промоактивности. Положительные тренды продаж продолжаются и в июле — результаты выше средних значений второго квартала.
Мы также видим, что эффект, который вносит COVID, постепенно снижается, но мы не теряем динамику роста, потому что растут чистые LFL-продажи. Мы заметили, что люди стали немного чаще ходить в магазины, хотя частота их визитов все еще ниже, чем в прошлом году, и продолжают покупать больше, чем обычно, особенно свежего ассортимента.
Что такое «Магнит»
Краснодарский продовольственный ретейлер «Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. Компания выросла из крупного регионального дистрибьютора бытовой химии. Сегодня ГК «Магнит» управляет одноименными магазинами «у дома», супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. Ретейлер развивает 11 пищевых и четыре агропромышленных производства. В первом квартале 2020 года общая выручка ГК «Магнит» выросла на 18,5% год к году, до 376 млрд руб., чистая розничная выручка за этот период увеличилась на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 магазина «у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5794 магазина-дрогери, расположенных в 3718 населенных пунктах. Крупнейшие акционеры — группа ВТБ и инвестиционная «Марафон Групп».
— Что происходит с продажами и трафиком в непродовольственном сегменте? Потребители, опасаясь заразиться, также посещают такие магазины реже?
— В прошедшие месяцы динамика магазинов «Магнит Косметик», можно сказать, была экстремальной. Сначала сильное падение трафика и чека, а потом внезапно чек резко пошел вверх. Люди приходили в «Магнит Косметик», где, кстати, продается не только косметика, но и бытовая химия, товары для дома и другой ассортимент, реже, но тратили намного больше. И сейчас этот формат восстанавливается быстрее других. И если посмотреть на июнь, то мы видим положительные трафик и чек. Такого сочетания мы не видим в других наших форматах. Возможно, отчасти это обусловлено тем, что торговые центры были закрыты, поэтому многие покупатели открыли для себя «Магнит Косметик», и им понравилось.
— Когда вы поняли, что пандемия вызовет ажиотажный спрос?
— Ситуация стала понятна где-то в середине февраля, когда в Италии началась эпидемия, а в некоторых странах Европы и США — приступы паники среди покупателей. Поэтому еще тогда мы на уровне правления приняли решение наращивать запасы в нескольких значимых категориях, которые с наибольшей вероятностью могли столкнуться с ажиотажным спросом: моющие средства, гречка, бакалея, консервы и прочее.
Оглядываясь назад, на пик продаж гречки, я понимаю, что это было верным решением — увеличить резервы. Представьте ситуацию: в понедельник у нас есть запас на 18 с половиной дней, а уже через пару дней — только на полдня. Пик спроса пришелся на 17 марта, когда мы продали на 70% больше, чем годом ранее. В тот день продажи круп и муки выросли в шесть раз, макарон и тушенки — в семь. Но мы справились с этим, нам хватило запасов.
— «Магнит» часто обращался за помощью к властям?
— Эпизодов взаимопомощи было много. Мы чувствовали сильную поддержку нашего курирующего министерства, Минпромторга, и работали с ним как единая команда. В частности, мы просили о своевременном оформлении пропусков для транспорта и сотрудников, возможности вести разгрузку ночью, зеленом коридоре на таможне — нас слышали и нам помогали. В нескольких городах мы оказались в ситуации, когда из-за введения пропусков наши сотрудники не могли добраться до распределительного центра или магазинов, но эти проблемы оперативно решались совместно с министерством и местными властями. Мы также признательны Роспотребназдору, ФАС и ФТС за оперативную помощь в различных вопросах.
Мы также просили поддержку у Минсельхоза, потому что в какой-то момент наши традиционные поставщики начали испытывать трудности с удовлетворением высокого спроса на гречку, рис и прочую бакалею. Министерство достаточно оперативно предоставило перечень альтернативных партнеров, в том числе региональных, у которых мы этот спрос удовлетворили.
В некоторых регионах мы столкнулись с желанием властей приостановить работу «Магнит Косметик», хотя они только называются косметическими, а на самом деле продают широкий ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости. Но правительство и Роспотребнадзор вовремя внесли разъяснения, и проблема практически полностью ушла.
— Были ли какие-то прямые указания от региональных или федеральных властей? Например, об ограничении цен на какие-то категории продуктов?
— Нет, их не было. Мы по собственной инициативе обнулили наценку на ряд социально значимых товаров. Решили, что не будем зарабатывать на этих товарах в период высокого спроса, а сосредоточимся на том, чтобы они были на полках.
— В марте и апреле аналитики и операторы кассовых систем отмечали рост продаж алкоголя. Однако, по данным ЕГАИС, значительного роста во всех алкогольных категориях не отмечается. А что наблюдали вы?
— В целом продажи алкогольных категорий в апреле выросли примерно на 13%, а отдельно водки — примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Возможно, это связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания. Но значит ли это, что в долгосрочной перспективе произойдет изменение в потреблении алкоголя? Не думаю. Судя по тому, что мы наблюдали в последние годы, потребление алкоголя медленно, но верно идет на спад. И думаю, эта тенденция будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса.
Существует расхожее мнение, что, сидя дома, люди больше потребляют крепкий алкоголь, но наши данные это не подтверждают.
— Какие выводы руководство «Магнита» сделало по итогам последних месяцев?
— Во-первых, скорее всего, покупательский спрос на продукты будет держаться выше, чем в прошлом году, как минимум из-за ограничений в работе предприятий общепита.
Во-вторых, мы стали работать быстрее, все решения стали приниматься еще более оперативно. И этот стиль работы стал нормой, теперь так будет всегда.
В-третьих, стало понятно, что ускоряются процессы, связанные с e-commerce. Все больше покупателям нравится приобретать продукты питания онлайн. Думаю, это пришло бы само собой через какое-то время, но пандемия значительно ускорила этот тренд.
Что будет с поведением покупателей в целом, мы пока не знаем, ведь даже в странах, где распространение вируса пошло на спад, люди боятся второй волны. Потому социальное дистанцирование все еще действует. Например, в Португалии и Нидерландах, откуда я родом, социальное дистанцирование продолжится до конца года.
— Сколько компании пришлось потратить на дополнительные меры безопасности?
— Расходы компании на меры, связанные с COVID-19, составляют сотни миллионов рублей каждый месяц.
В марте—апреле на рынке был определенный дефицит средств индивидуальной защиты, но у нас в аптеках были запасы масок, дезинфицирующих жидкостей, поэтому на старте мы знали, что сможем обеспечить сотрудников средствами защиты. Но мы сразу начали искать возможности увеличить поставки средств защиты для покупателей, кассиров и продавцов.
По нескольким размещенным нами заказам, например на маски, были задержки, но сейчас мы обеспечены в полном объеме: у нас запас около 130 млн масок. Я предполагаю, до конца года на этот товар будет постоянный спрос, поэтому настаиваю на том, чтобы закупщики продолжали заказывать маски как для собственных нужд компании, так и для продаж. Сейчас мы закупаем маски российского производства.
— Среди сотрудников «Магнита» были заразившиеся коронавирусом?
— Конечно, у нас есть люди, которые заразились. В таких случаях мы закрываем магазин, дезинфицируем его и, как правило, через несколько дней открываем. Весь персонал магазина уходит на карантин, чтобы исключить распространение вируса.
Я бы не хотел озвучивать цифры, но могу сказать, что по отношению к общему числу сотрудников этот показатель в несколько раз ниже, чем аналогичный показатель по всему населению России. Мы предоставили этим людям всю необходимую медицинскую помощь и социальную поддержку.
«У нас нет и не было ценового сговора»
— В какой момент поставщики начали обращаться с просьбами о повышении цен. На какие позиции и чем они это аргументировали?
— В условиях падения курса рубля первыми такие уведомления начали присылать поставщики косметических и моющих средств из-за корректировки цен на сырье. Поэтому на некоторые эти позиции цена на полке выросла на 5–15%. Во время самого большого пика спроса мы столкнулись со случаями повышения цен поставщиками на гречку, рис и сахар.
Если поставщики могут привести объективные причины повышения цены на их продукцию, как, например, изменение курса рубля и, как следствие, рост закупочных цен на импортные фрукты и овощи, то мы можем принять обоснованное повышение цен.
Но были и иные примеры, как в случае с лимонами и имбирем. В апреле при быстром росте спроса, полном вымывании сформированного стока и закрытии экспорта по лимонам из Турции закупочные цены на них и на имбирь на российском рынке вырастали порой в пять раз. Мы не считаем, что по такой цене можно было предлагать продукцию покупателям, поэтому мы поддерживали максимально возможную доступность товара на полке, покупая товар на открытом рынке, и сдерживали рост цен. Параллельно увеличили объемы собственного импорта, что позволило стабилизировать ситуацию с наличием товара и максимально снизить цену для покупателя.
А вот цена на огурцы снизилась по сравнению с прошлым годом. Мы сами выращиваем огурцы, обеспечивая почти 30% своих потребностей, и хорошо знаем, какова их себестоимость. И я могу вам сказать, что ни сторонние поставщики, ни мы сами не допускали роста наценок, валовая маржа (т.е. до всех наших издержек) на огурцах весь этот период держалась на уровне 14–15%.
— В мае у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) появились претензии к компании: ведомство подозревало вас в ценовом сговоре с сетью Spar в Челябинской области при ценообразовании гречки. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
— У нас нет и не было ценового сговора с другими участниками рынка. Мы ведем ценовую политику самостоятельно и независимо от других компаний. В настоящее время ФАС проводит детальный анализ ситуации. До 80% нашего ассортимента гречневой крупы находится в сегменте «первой цены» и продается с минимальной наценкой. Остальная гречка продается со стандартной наценкой, никакого завышения не было, даже проводили промоакции по отдельным маркам.
— ФАС планировала провести проверки в 56 регионах из-за этого. Могли бы вы рассказать об их результатах?
— Проверки проходят по многим регионам. Мы открыты для сотрудничества с ФАС и предоставляем всю необходимую информацию. Считаю, что любому ретейлеру важно работать в правовом поле корректно. Мы ведем свою ценовую политику в рамках законодательства и не допускаем нарушений. «Магнит» всегда был магазином низких цен, мы не планируем отказываться от этого позиционирования, поскольку это одно из наших ключевых преимуществ.
— Недавно «Магнит» объявил о большой цифровой трансформации, а к менеджменту присоединились один из основателей Lamoda Флориан Янсен и несколько человек из его команды. Над чем они сейчас работают?