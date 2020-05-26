ФАС проверит на предмет картельного сговора «Магнит» и торговые сети

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в 56 регионах страны на предмет наличия картельного сговора между магазинами сети «Магнит» (АО «Тандер») и другими торговыми сетями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стало изучение ценовой политики ретейлера на социально значимые товары, в том числе гречневую крупу, в период пандемии коронавируса.

«В апреле текущего года ФАС России одобрила инициативу компании «Х5 Ритейл Групп» о продаже социально значимых продуктов питания без торговой наценки, по отпускной цене поставщика. По имеющейся информации, АО «Тандер» присоединилось к этой акции. Однако, в ходе ВКС выяснилось, что торговая наценка на гречневую крупу «Экстра» торговой марки «Увелка» в сети «Магнит» в отдельные периоды превышала более 200%», — пояснили в ФАС.

Также челябинское управление ФАС заподозрило торговые сети «Магнит» и «SPAR» в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.

Как отметил во время совещания начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев «причиной роста цен на гречневую крупу, при отсутствии объективных оснований, могут быть картельные соглашения участников рынка».