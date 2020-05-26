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ФАС проверит на предмет картельного сговора «Магнит» и торговые сети

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в 56 регионах страны на предмет наличия картельного сговора между магазинами сети «Магнит» (АО «Тандер») и другими торговыми сетями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверки стало изучение ценовой политики ретейлера на социально значимые товары, в том числе гречневую крупу, в период пандемии коронавируса.

«В апреле текущего года ФАС России одобрила инициативу компании «Х5 Ритейл Групп» о продаже социально значимых продуктов питания без торговой наценки, по отпускной цене поставщика. По имеющейся информации, АО «Тандер» присоединилось к этой акции. Однако, в ходе ВКС выяснилось, что торговая наценка на гречневую крупу «Экстра» торговой марки «Увелка» в сети «Магнит» в отдельные периоды превышала более 200%», — пояснили в ФАС.

Также челябинское управление ФАС заподозрило торговые сети «Магнит» и «SPAR» в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.

Как отметил во время совещания начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев «причиной роста цен на гречневую крупу, при отсутствии объективных оснований, могут быть картельные соглашения участников рынка».

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В связи с этим ФАС России поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах, в которых также зафиксированы завышенные цены на гречневую крупу, провести проверки на предмет наличия признаков антиконкурентного соглашения между АО «Тандер» и другими региональными торговыми сетями.

Тенишев напомнил, что наказанием за сговор могут быть административные штрафы до 15% от годового оборота компании и уголовная ответственность.

РБК направил запросы в торговые сети «Магнит» и «SPAR».

20 мая в ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречневую крупу. Тогда в ведомстве сказали, что цены на гречку в стране стабилизировались, и есть потенциал для их снижения. В марте текущего года на фоне распространения коронавируса в России зафиксировали повышенный спрос на крупы.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ФАС, Магнит, цены, гречка, новости РБК
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