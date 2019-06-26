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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Это связано с ее разногласиями с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Ее должность займет президент ретейлера Ян Дюннинг.
Ольга Наумова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.

Кадровые изменения в «Магните» начались практически сразу после смены мажоритарного акционера сети. В феврале 2018 года 29,1% розничной группы выкупила группа ВТБ. Затем финансовая группа перепродала почти 12% своего пакета инвестиционной «Марафон Групп», основанной выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

Наумова перешла в «Магнит» весной прошлого года, до этого она руководила сетью «Пятерочка» — сначала на должности исполнительного директора, а затем и генерального. Место Наумовой в «Пятерочке», в свою очередь, занял бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров.

Дюннинг до декабря 2018-го руководил сетью «Лента». Как поясняли в компании, должность топ-менеджера он покинул по собственной инициативе, поскольку после десяти лет работы хотел перемен.

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Согласно представленной осенью 2018 года стратегии, «Магнит» планирует провести переход «от компании одного топ-менеджера» к «команде предпринимателей». Ретейлер рассчитывает увеличить долю на продуктовом рынке с 9 до 15% к 2023 году и покрывать не 40%, а 70% потребностей потребителя.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: «Магнит»
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