Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Это связано с ее разногласиями с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Ее должность займет президент ретейлера Ян Дюннинг.

Ольга Наумова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.

Кадровые изменения в «Магните» начались практически сразу после смены мажоритарного акционера сети. В феврале 2018 года 29,1% розничной группы выкупила группа ВТБ. Затем финансовая группа перепродала почти 12% своего пакета инвестиционной «Марафон Групп», основанной выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым.

Наумова перешла в «Магнит» весной прошлого года, до этого она руководила сетью «Пятерочка» — сначала на должности исполнительного директора, а затем и генерального. Место Наумовой в «Пятерочке», в свою очередь, занял бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров.

Дюннинг до декабря 2018-го руководил сетью «Лента». Как поясняли в компании, должность топ-менеджера он покинул по собственной инициативе, поскольку после десяти лет работы хотел перемен.