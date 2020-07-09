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Пандемия коронавируса ,  
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Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень

Сокращение расходов на продукты эксперты объясняют выходом из самоизоляции, в условиях которой люди — из-за отсутствия других значительных трат — проедали больше, чем обычно
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Доля трат россиян на покупку продуктов в июне сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта, свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир». Таким образом, отмечают эксперты, показатель расходов на еду (Food Index) вернулся на докарантинный уровень — режим самоизоляции, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, был введен в Москве с 30 марта, а в Подмосковье — с 29 марта.

В «Ромир» отмечают, что значение Food Index снизилось после двух месяцев «рекордных значений» — в мае оно составляло около 46%, то есть на продукты пришлась почти половина всех расходов россиян (26 тыс. руб. из 56,8 тыс. руб., потраченных средней семьей).

В июне объем трат на еду сократился у средней семьи до 21,1 тыс. руб., в то время как общие расходы увеличились до 58,3 тыс. руб.

Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«На динамику оказывают влияние сразу несколько факторов: снятие части карантинных мер, отложенный спрос, которому дополнительно способствовали дополнительные выходные (12 и 24 июня). У покупателей были и время, и желание, и необходимость приобретать товары, доступа к которым они были лишены в течение некоторого времени», — говорится в отчете «Ромир».

Сокращение расходов на продукты эксперты объясняют выходом из самоизоляции, в условиях которой люди — из-за отсутствия других значительных трат — проедали больше, чем обычно.

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Накануне, 8 июля, компания Deloitte отчиталась о выявленном ей изменении структуры потребительских расходов россиян в условиях пандемии COVID-19 и введенных из-за нее ограничений. По ее данным, в условиях самоизоляции 39% респондентов увеличили расходы на покупку продуктов, так как перестали есть вне дома. В то же время почти столько же респондентов признались, что вынуждены были сократить траты на продукты. В Deloitte связывают это с сокращением их доходов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Ромир», потребительские расходы
Материалы по теме
ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Общество
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Общество
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