Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень

Сокращение расходов на продукты эксперты объясняют выходом из самоизоляции, в условиях которой люди — из-за отсутствия других значительных трат — проедали больше, чем обычно

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Доля трат россиян на покупку продуктов в июне сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта, свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир». Таким образом, отмечают эксперты, показатель расходов на еду (Food Index) вернулся на докарантинный уровень — режим самоизоляции, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, был введен в Москве с 30 марта, а в Подмосковье — с 29 марта.

В «Ромир» отмечают, что значение Food Index снизилось после двух месяцев «рекордных значений» — в мае оно составляло около 46%, то есть на продукты пришлась почти половина всех расходов россиян (26 тыс. руб. из 56,8 тыс. руб., потраченных средней семьей).

В июне объем трат на еду сократился у средней семьи до 21,1 тыс. руб., в то время как общие расходы увеличились до 58,3 тыс. руб.

«На динамику оказывают влияние сразу несколько факторов: снятие части карантинных мер, отложенный спрос, которому дополнительно способствовали дополнительные выходные (12 и 24 июня). У покупателей были и время, и желание, и необходимость приобретать товары, доступа к которым они были лишены в течение некоторого времени», — говорится в отчете «Ромир».