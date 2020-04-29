«Магнит» впервые за 5 лет обогнал X5 Retail Group по темпам роста выручки

Квартальный темп роста выручки и сопоставимых продаж «Магнита» впервые за последние пять лет оказались выше, чем у его основного конкурента — крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В первом квартале 2020 года общая выручка второго по обороту российского ретейлера ГК «Магнит» выросла на 18,5% год к году — до 376 млрд руб., чистая розничная выручка за этот период увеличилась на 17,6% и составила 364,8 млрд руб., следует из отчета по операционным неаудированным результатам ретейлера за январь—март 2020 года.

Показатель роста продаж в сопоставимых магазинах «Магнита» (магазины, проработавшие более года) вырос на 7,8%, рост трафика составил 4%, а среднего чека — на 3,7%.

Ранее о результатах за первый квартал отчитался его главный конкурент — X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ее выручка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% и составила 468,5 млрд руб. Сопоставимые продажи X5 выросли на 5,7%, при этом трафик вырос на 3,7%, а средний чек — на 1,9%.

В последний раз «Магниту» удавалось обойти конкурента по темпам прироста продаж в первом квартале 2015 года. Тогда выручка «Магнита» выросла на 33,4%, до 218,7 млрд руб. Выручка X5 за тот период увеличилась на 26,7%, до 182,725 млрд руб. Уже во втором квартале прирост выручки X5 был выше, он составил 28,1%, а «Магнита» — 27,6%.