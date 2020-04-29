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«Магнит» впервые за 5 лет обогнал X5 Retail Group по темпам роста выручки

Квартальный темп роста выручки и сопоставимых продаж «Магнита» впервые за последние пять лет оказались выше, чем у его основного конкурента — крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group
Магнит MGNT ₽3 462 +2,43% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 195,5 +0,02% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В первом квартале 2020 года общая выручка второго по обороту российского ретейлера ГК «Магнит» выросла на 18,5% год к году — до 376 млрд руб., чистая розничная выручка за этот период увеличилась на 17,6% и составила 364,8 млрд руб., следует из отчета по операционным неаудированным результатам ретейлера за январь—март 2020 года.

Показатель роста продаж в сопоставимых магазинах «Магнита» (магазины, проработавшие более года) вырос на 7,8%, рост трафика составил 4%, а среднего чека — на 3,7%.

Ранее о результатах за первый квартал отчитался его главный конкурент — X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ее выручка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% и составила 468,5 млрд руб. Сопоставимые продажи X5 выросли на 5,7%, при этом трафик вырос на 3,7%, а средний чек — на 1,9%.

В последний раз «Магниту» удавалось обойти конкурента по темпам прироста продаж в первом квартале 2015 года. Тогда выручка «Магнита» выросла на 33,4%, до 218,7 млрд руб. Выручка X5 за тот период увеличилась на 26,7%, до 182,725 млрд руб. Уже во втором квартале прирост выручки X5 был выше, он составил 28,1%, а «Магнита» — 27,6%.

Ажиотажный спрос на гречку увеличил в марте средний чек «Пятерочек»
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Впервые более чем за пятилетний период мы зафиксировали позитивный LFL-рост продаж по всем форматам, а совокупный рост продаж превысил рост торговых площадей уже в январе и феврале в условиях сократившейся промо-активности на рынке», — приводятся в пресс-релизе к отчету слова генерального директора сети Яна Дюннинга.

Рост сопоставимого трафика компания объясняет как операционными улучшениями магазинов и увеличением частоты посещений, так и ажиотажным спросом со стороны покупателей начиная со второй декады марта. «Покупатели запасались сухими продуктами и предметами первой необходимости», — отмечает компания.

Во вторник, 28 апреля, аналитики «Уралсиба» прогнозировали относительно хорошую динамику выручки «Магнита» с учетом всплеска спроса в связи с эпидемией COVID-19. «Основная доля выручки Магнита приходится на сегмент «магазинов у дома», который в условиях режима самоизоляции должен выиграть от перетока клиентского трафика из магазинов других форматов», — отмечали они, однако указывали, что в связи с ростом издержек из-за пандемии и снижения покупательной способности есть риски для рентабельности компании.

Аналитики Райффайзенбанка в своей рассылке указывали, что в марте оборот розницы достиг рекордных 5,6% год к году на фоне ускорения как продовольственного (4,7%), так и непродовольственного (6,4%) сегментов. Последний раз такие высокие темпы роста наблюдались в декабре 2014 года — 5,1% год к году. По их оценке, продуктовый ретейл продолжает рост и в апреле. В первую очередь так происходит благодаря тому, что большинство продовольственных форматов ретейла работают в обычном режиме. Несмотря на режим самоизоляции, население продолжает предъявлять повышенный спрос на товары первой необходимости, сказывается и переток потребительского спроса из непродовольственной розницы, чьи магазины в большинстве своем закрыты, а также сферы услуг, гостиниц и ресторанов, объяснили аналитики. Те средства, которые потребители не потратили в этих сегментах розницы, теперь в большей степени идут на финансирование покупок в традиционных форматах продуктового ретейла.

Из-за ограничений для борьбы с распространением коронавируса «Магнит» решил пересмотреть план по открытию и редизайну магазинов всех своих форматов. Небольшое количество подтвержденных или начатых объектов будут открыты в течение нескольких месяцев, остальные же работы будут возобновлены «после стабилизации ситуации и отмены ограничений», сообщает компания.

Ранее ретейлер отмечал, что в 2020 году планирует сосредоточиться на повышении эффективности уже действующей сети и бизнес-процессов, перейдя от модели «быстрого роста» к модели «доходного роста», и заявлял, что планирует открыть 700 «магазинов у дома», при этом намерен закрыть около 450, в результате чего за год сеть «магазинов у дома» «Магнита» должна была прирасти только на 250 магазинов.

Чем управляет «Магнит»

«Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. По состоянию на 30 марта 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 794 магазина-дрогери, расположенных в 3 718 населенных пунктах. «Магниту» также принадлежат 11 промышленных комплексов и четыре агропромышленных комплекса в Краснодарском крае, Московской, Саратовской, Тверской, Самарской, Липецкой областях и Башкирии. Предприятия ретейлера производят замороженные полуфабрикаты, макароны, снеки, крупы, орехи, семечки, уксус, сиропы, сухие завтраки, каши и т.д. Производительность агропромышленных объектов — около 70 тыс. т. «Магнит» сам выращивает огурцы, томаты, зелень, шампиньоны, картофель, лук, морковь, свеклу и т.п. В 2019 году «Магнит» нарастил чистую розничную выручку на 9,5% — до 1,33 трлн руб.

 

Краснодарский «Магнит», сохранявший лидерство среди продовольственных сетей с 2013 года, в 2016 году начал значительно терять в показателях квартальной и годовой выручки, а также эффективности. В 2016 году X5 значительно наращивала темпы прироста выручки, планомерно сокращая разрыв с «Магнитом», в сентябре 2016 года она сумела обойти конкурента по продажам еды. По итогам 2017 года она потеснила «Магнит» и стала крупнейшим ретейлером России по обороту. На начало 2020 года ее доля на рынке продовольственных сетей составляла 11,5%, у «Магнита» — 9,6%, следует из презентации (*.pdf) к годовому отчету краснодарского ретейлера.

Автор: Анна Левинская
Теги: Магнит, X5 Retail Group, продовольствие
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