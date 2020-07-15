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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Согласно отчету компании, жители городов стали меньше тратить на свой досуг. До пандемии только 35% жителей тратили на развлечения меньше 5 тыс. руб. в месяц. «Теперь до этой суммы свои расходы на развлечения сократил уже каждый второй (53%)», — отмечается в сообщении.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Эксперты компании считают, что такое снижение трат связано как с ограничениями в выборе досуга, так и со снижением уровня доходов граждан.

По сравнению с первой неделей снятия ограничений (с 1 по 7 июня) за месяц увеличилась доля посетителей торговых центров (с 24 до 42%), ресторанов и кафе (с 5 до 34%), салонов красоты (с 22 до 49%), спортзалов (с 2 до 14%). При этом самыми популярными способами проведения досуга у жителей больших городов являются походы в гости (в гостях успели побывать 55%) и прогулки (в парке или по городу за месяц прогулялись 66% респондентов).

Wanta Group специализируется на анализе поведения потребителей, включая проведение опросов. В телефонном опросе, по итогам которого сделаны выводы о поведении потребителей после снятия ограничений, приняли участие 5923 человека в возрасте от 18 до 55 лет, жители городов-миллионников. Опрос проводился с 1 июня.

Ранее ВТБ сообщал, что россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что и до пандемии. Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек указывал, что граждане полностью восстановили свои траты относительно февральских значений в еде, при покупках одежды, товаров для дома и бензина.

Теги: коронавирус, траты
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