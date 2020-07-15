Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений

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Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Согласно отчету компании, жители городов стали меньше тратить на свой досуг. До пандемии только 35% жителей тратили на развлечения меньше 5 тыс. руб. в месяц. «Теперь до этой суммы свои расходы на развлечения сократил уже каждый второй (53%)», — отмечается в сообщении.

Эксперты компании считают, что такое снижение трат связано как с ограничениями в выборе досуга, так и со снижением уровня доходов граждан.

По сравнению с первой неделей снятия ограничений (с 1 по 7 июня) за месяц увеличилась доля посетителей торговых центров (с 24 до 42%), ресторанов и кафе (с 5 до 34%), салонов красоты (с 22 до 49%), спортзалов (с 2 до 14%). При этом самыми популярными способами проведения досуга у жителей больших городов являются походы в гости (в гостях успели побывать 55%) и прогулки (в парке или по городу за месяц прогулялись 66% респондентов).