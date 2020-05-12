Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Флориан Янсен, в апреле покинувший Lamoda, станет исполнительным директором сети «Магнит». Его задача — ускорить «цифровую трансформацию» ретейлера

Флориан Янсен (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Флориан Янсен, один из основателей Lamoda, займет должность исполнительного директора сети «Магнит» и станет одним из трех замов гендиректора компании Яна Дюннига, сообщил ретейлер. Свое предыдущее место работы — Lamoda — Янсен покинул в конце апреля 2020-го, потому что «решил открыть для себя новые возможности за пределами рынка модной онлайн-торговли».

С «Магнитом» топ-менеджер сотрудничает уже почти в год в статусе члена совета директоров. В связи с назначением он откажется от переизбрания в совет (должен быть утвержден на общем собрании акционеров 4 июня). Для вступления в должность топ-менеджер сейчас получает разрешение на работу. Помимо Янсена новым заместителем Дюннинга станет директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов, и, как и прежде, сохраняет эту должность Владимир Сорокин.

Должность исполнительного директора «Магнита» была создана весной 2018-го специально под Ольгу Наумову, бывшего руководителя сети «Пятерочка». Но вскоре после перехода Наумова стала гендиректором компании, и позиция оставалась вакантной.

Как поясняют в компании, назначение должно «ускорить цифровую трансформацию» «Магнита». Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.