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Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Флориан Янсен, в апреле покинувший Lamoda, станет исполнительным директором сети «Магнит». Его задача — ускорить «цифровую трансформацию» ретейлера
Флориан Янсен
Флориан Янсен (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Флориан Янсен, один из основателей Lamoda, займет должность исполнительного директора сети «Магнит» и станет одним из трех замов гендиректора компании Яна Дюннига, сообщил ретейлер. Свое предыдущее место работы — Lamoda — Янсен покинул в конце апреля 2020-го, потому что «решил открыть для себя новые возможности за пределами рынка модной онлайн-торговли».

С «Магнитом» топ-менеджер сотрудничает уже почти в год в статусе члена совета директоров. В связи с назначением он откажется от переизбрания в совет (должен быть утвержден на общем собрании акционеров 4 июня). Для вступления в должность топ-менеджер сейчас получает разрешение на работу. Помимо Янсена новым заместителем Дюннинга станет директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов, и, как и прежде, сохраняет эту должность Владимир Сорокин.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Должность исполнительного директора «Магнита» была создана весной 2018-го специально под Ольгу Наумову, бывшего руководителя сети «Пятерочка». Но вскоре после перехода Наумова стала гендиректором компании, и позиция оставалась вакантной.

Как поясняют в компании, назначение должно «ускорить цифровую трансформацию» «Магнита». Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.

«До сих пор «Магнит» не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн-торговли и инноваций. Мы фокусировали усилия на повышении эффективности традиционных форматов и операционной деятельности компании в целом, а также на улучшении нашего предложения покупателям. Нам предстоит еще много пройти на этом пути, однако пришло время и нам сделать важный шаг в цифровую эру», — приводятся слова Яна Дюннинга в релизе компании.

О начале цифровой трансформации, которая продлится в течение трех лет, «Магнит» заявлял в феврале 2020 года. Первым этапом стало подписание с компанией SAP лицензионного соглашения о комплексном внедрении ИT-решений. Прежде ретейлер предпочитал работать на решениях собственной разработки.

По мнению Дюннига, экспертиза новой команды в больших данных, аналитике, современных ИT-решениях и омниканальности поможет «Магниту» значительно ускорить цифровую трансформацию и стать одним из ключевых игроков на рынке онлайн-торговли. В компании не комментируют возможные сроки открытия онлайн-магазина.

Команда по цифровизации займется развитием ИT-инфраструктуры, анализом данных и оптимизацией бизнес-процессов, а также запуском омниканальной платформы.

В первом квартале 2020 года общая выручка ГК «Магнит» выросла на 18,5% год к году, до 376 млрд руб., чистая розничная выручка за этот период увеличилась на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5794 магазина-дрогери, расположенных в 3718 населенных пунктах.

Автор: Анна Левинская
Теги: Магнит, торговля, кадровые назначения
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