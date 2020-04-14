Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 12:26
В Ленобласти завели дело из-за заражения вирусом иностранцев в общежитии Общество, 22:38 Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля Общество, 22:17 СМИ узнали о штрафе для нарушителей изоляции за каждый проезд под камерой Общество, 22:16 Черчесов объяснил нежелание российских футболистов уезжать за рубеж Спорт, 22:13 Мир на карантине: ситуация за границей Стиль, 22:07 В Калининградской области ужесточили контроль передвижения граждан Общество, 21:53 Бизнес предупредил о риске приостановки перевозки грузов из-за пропусков Бизнес, 21:39 Сеть «Л'Этуаль» сообщила о падении оборота на 95% Бизнес, 21:15 Организаторы «Тур де Франс» объявили о переносе гонки Спорт, 21:13 Прокурор Москвы пригрозил такси наказанием за езду без проверки пропусков Общество, 21:06 Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии Спорт, 21:04 Еврокомиссия разработала рекомендации по смягчению карантина Политика, 20:58 Тест на антитела к коронавирусу появится в лабораториях в течение 10 дней Общество, 20:57 Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб. Экономика, 20:45
Бизнес ,  
0 

Бизнес предупредил о риске приостановки перевозки грузов из-за пропусков

Бизнес просит власти Москвы и Подмосковья отложить введение цифровых пропусков. Из-за технических сбоев сервисов сотрудники компаний не могли получить пропуски. В мэрии Москвы говорят, что розница будет работать бесперебойно
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во вторник, 14 апреля, о затруднениях из-за предстоящего введения цифровых пропусков предупредил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

С письмами союза, который представляет в том числе интересы производителей продуктов, товаров первой необходимости и розницы (среди действующих членов и партнеров, по данным самого союза, X5 Retail Group, Coca-Cola, Heineken, PepsiCo, Danone, «Лента», Ozon.ru и др.), ознакомился РБК.

Что не так с системой оформления пропусков

Бизнес отмечает «серьезные технические сбои в работе сервисов по предоставлению пропусков» и неопределенности в нормативных актах об их оформлении в Москве и Московской области, рассказала РБК исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина. По ее словам, это ставит под угрозу бесперебойную работу промышленных предприятий, транспортно-логистических компаний и ретейла. Так, например, сервис по предоставлению пропусков в Москве mos.ru в понедельник, 13 апреля, работал с перебоями, поясняет Федоткина.

Что нужно знать о цифровых пропусках

О постепенном введении пропускного режима для передвижения по Москве и Подмосковью власти объявили 10 апреля: такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса. С 15 апреля жители Москвы и Подмосковья смогут передвигаться на общественном и личном транспорте только при наличии специальных цифровых пропусков (пешком можно передвигаться пока без пропуска). Власти предусмотрели три вида пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения или в личных целях. Оформлять пропуска власти Москвы начали с 13 апреля, но у желающих их получить возникли проблемы. Так, сообщалось, почти никто не смог правильно оформить заявку по СМС. Доступ к порталу столичной мэрии mos.ru оказался затруднен из-за того, что утром 13 апреля на его сервера была совершена атака ботов. Всего в первый день работы системы власти Москвы выдали1,8 млн пропусков для передвижения по городу.

Критическая ситуация складывается в Московской области «ввиду отсутствия работоспособного пропускного режима», пишет Федоткина в письме союза Воробьеву. Так, по информации участников союза, к первой половине дня 14 апреля ни одна компания не смогла получить электронный пропуск для своих работников ни через электронный портал uslugi.mosreg.ru, ни по СМС, ни по «Горячей линии», которая была недоступна, а воспользоваться единым порталом госуслуг также было невозможно из-за сбоев и длительного срока рассмотрения заявок (2–3 рабочих дня).

Ситуация с пропусками, пишет она, вызывает много вопросов по передвижению грузового транспорта: так, действующий порядок не регламентирует, как будут выдаваться пропуска для грузовиков. В частности, непонятно, требуется ли оформление дополнительных пропусков для движения грузового транспорта по Москве и Московской области. «Водители боятся выходить в рейс», — резюмирует Федоткина в письмах Собянину и Воробьеву.

РБК направил запросы в пресс-службу мэра Москвы и губернатора Московской области.

О чем просит бизнес

Проблемы с организацией пропускного режима создают значимые риски для работы промышленных предприятий, транспорта и логистики, а также торговли в Москве и Московской области, говорится в письмах СЭЛ мэру Москвы и губернатору Московской области. Союз предупреждает, что это «ставит под угрозу работу бизнеса в случае невозможности оформить пропуск» и грозит обернуться простоем производства и остановкой логистики товаров. Участники союза просят власти Москвы и Подмосковья рассмотреть возможность перенести дату, с которой работники будут обязаны иметь электронный пропуск, с 15 на 22 апреля, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервиса.

У кого еще проблемы

По данным источника РБК среди продовольственной розницы, проблемы с получением транспортных пропусков возникают у некоторых ретейлеров. Некоторые трудности с оформлением пропусков есть у торговой сети «Вкусвилл», признает ее представитель, но сеть решает их в рабочем порядке. «Делаем всё возможное, чтобы пропускной режим никак не сказался на поставках», — рассчитывает представитель «Вкусвилла». Представитель сети гипермаркетов «Глобус» сообщила, что они в течение вторника получали пропуска, проблем с системами не возникало. Об отсутствии проблем с пропусками сообщили также в пресс-службе «Ашана». Крупнейшие ретейлеры X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РБК, что «коллеги высказывали обеспокоенность, что не все сотрудники по состоянию на шесть часов вечера получили все пропуска, однако сейчас большинство получили их, в ближайшее время получат все оставшиеся». Немерюк заверил, что розница будет работать бесперебойно.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская, Евгения Кузнецова
Теги: транспорт, логистика, пропуск, Сергей Собянин, коронавирус
Материалы по теме
Власти увидели проблему с поставкой товаров в регионы из-за спецпропусков
Бизнес
Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек
Бизнес
Как будет работать пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter