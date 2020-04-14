Бизнес предупредил о риске приостановки перевозки грузов из-за пропусков

Что нужно знать о цифровых пропусках О постепенном введении пропускного режима для передвижения по Москве и Подмосковью власти объявили 10 апреля: такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса. С 15 апреля жители Москвы и Подмосковья смогут передвигаться на общественном и личном транспорте только при наличии специальных цифровых пропусков (пешком можно передвигаться пока без пропуска). Власти предусмотрели три вида пропусков: для поездок на работу, в медицинские учреждения или в личных целях. Оформлять пропуска власти Москвы начали с 13 апреля, но у желающих их получить возникли проблемы. Так, сообщалось, почти никто не смог правильно оформить заявку по СМС. Доступ к порталу столичной мэрии mos.ru оказался затруднен из-за того, что утром 13 апреля на его сервера была совершена атака ботов. Всего в первый день работы системы власти Москвы выдали1,8 млн пропусков для передвижения по городу.

Критическая ситуация складывается в Московской области «ввиду отсутствия работоспособного пропускного режима», пишет Федоткина в письме союза Воробьеву. Так, по информации участников союза, к первой половине дня 14 апреля ни одна компания не смогла получить электронный пропуск для своих работников ни через электронный портал uslugi.mosreg.ru, ни по СМС, ни по «Горячей линии», которая была недоступна, а воспользоваться единым порталом госуслуг также было невозможно из-за сбоев и длительного срока рассмотрения заявок (2–3 рабочих дня).

Ситуация с пропусками, пишет она, вызывает много вопросов по передвижению грузового транспорта: так, действующий порядок не регламентирует, как будут выдаваться пропуска для грузовиков. В частности, непонятно, требуется ли оформление дополнительных пропусков для движения грузового транспорта по Москве и Московской области. «Водители боятся выходить в рейс», — резюмирует Федоткина в письмах Собянину и Воробьеву.

РБК направил запросы в пресс-службу мэра Москвы и губернатора Московской области.

О чем просит бизнес

Проблемы с организацией пропускного режима создают значимые риски для работы промышленных предприятий, транспорта и логистики, а также торговли в Москве и Московской области, говорится в письмах СЭЛ мэру Москвы и губернатору Московской области. Союз предупреждает, что это «ставит под угрозу работу бизнеса в случае невозможности оформить пропуск» и грозит обернуться простоем производства и остановкой логистики товаров. Участники союза просят власти Москвы и Подмосковья рассмотреть возможность перенести дату, с которой работники будут обязаны иметь электронный пропуск, с 15 на 22 апреля, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервиса.

У кого еще проблемы

По данным источника РБК среди продовольственной розницы, проблемы с получением транспортных пропусков возникают у некоторых ретейлеров. Некоторые трудности с оформлением пропусков есть у торговой сети «Вкусвилл», признает ее представитель, но сеть решает их в рабочем порядке. «Делаем всё возможное, чтобы пропускной режим никак не сказался на поставках», — рассчитывает представитель «Вкусвилла». Представитель сети гипермаркетов «Глобус» сообщила, что они в течение вторника получали пропуска, проблем с системами не возникало. Об отсутствии проблем с пропусками сообщили также в пресс-службе «Ашана». Крупнейшие ретейлеры X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РБК, что «коллеги высказывали обеспокоенность, что не все сотрудники по состоянию на шесть часов вечера получили все пропуска, однако сейчас большинство получили их, в ближайшее время получат все оставшиеся». Немерюк заверил, что розница будет работать бесперебойно.