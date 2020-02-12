Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Эксперты Сбербанка также указали на рост готовности потребителей к покупке сравнительно дорогих товаров. В то же время доля россиян, не имеющих сбережений, в конце 2019 года сократилась до исторического минимума

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Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену. Об этом говорится в подготовленном Сбербанком обзоре «Потребительский индекс Иванова», поступившем в РБК.

«Благодаря росту реальных доходов населения значимость ценового фактора снизилась, наметилась тенденция (впрочем, не слишком ярко выраженная) к ослаблению стремления сэкономить», — отмечают авторы обзора.

Эксперты также указывают на рост готовности россиян к покупке сравнительно дорогих товаров, значение соответствующего индекса в четвертом квартале увеличилось на 2 п.п. — до минус 38%. При этом 83% респондентов заявили, что намерены чаще ходить в магазины шаговой доступности с расширенным ассортиментом скоропортящихся продуктов, а почти половина (47%) призналась, что чаще посещают магазины, где можно купить свежеиспеченный хлеб.

Подтверждением растущей уверенности потребителей в Сбербанке называют и рост расходов россиян на празднование Нового года, в частности, расходы на покупку продуктов для новогоднего стола для встречи 2020 года выросли (по сравнению с предыдущим годом) на 10%.

Эксперты Сбербанка также отмечают, что в конце 2019 года заметно сократилась доля россиян, не имеющих сбережений, — с 41% в третьем квартале она снизилась до 36%, что является новым историческим минимумом.