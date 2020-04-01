Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.

«Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами. Абрамченко также сообщила, что в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия.

По ее словам, власти следят за ситуацией «буквально в режиме онлайн» и реагируют на потребности региональных предприятий и торговых организаций.