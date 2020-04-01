Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение во взятке Общество, 11:59 ЦБ увеличил продажи валюты на рынке на 20% Финансы, 11:59 Жена Малкина объяснила получение хоккеистом паспорта США Спорт, 11:56 Король Таиланда «самоизолировался» в отеле с 20 наложницами Стиль, 11:43 Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play Технологии и медиа, 11:42 В Москве выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 11:37 Бывший президент «Марселя» умер от коронавируса Спорт, 11:32 Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии Общество, 11:24 Почему родители готовы половину семейного дохода тратить на детский сад Партнерский материал, 11:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 апреля Общество, 11:19 За последние три года майнить биткоин стало в 10 раз прибыльнее Крипто, 11:16 В России за сутки умерли семь человек с коронавирусом Общество, 11:14 В Гидрометцентре пообещали россиянам апрель с температурой выше нормы Общество, 11:10 Навыки будущего: что нужно знать и уметь в XXI веке Экономика образования, 11:08 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.

«Пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что склады торговых операторов и распределительные центры заполнены продуктами. Абрамченко также сообщила, что в регионах делают минимум двухмесячный запас продовольствия.

Собянин заявил о снижении ажиотажа в магазинах из-за коронавируса
Общество

По ее словам, власти следят за ситуацией «буквально в режиме онлайн» и реагируют на потребности региональных предприятий и торговых организаций.

В середине марта магазины и службы доставки сообщили, что зафиксировали рост спроса на продукты питания на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России. В частности, вырос спрос на крупы, консервы и макароны.

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 марта заявил, что ажиотажный спрос на продукты в России мог возникнуть из-за демонстрации в СМИ пустых полок продуктовых магазинов в других государствах. Он отметил, что российские власти заранее попросили торговые сети создать запасы продуктов, так как ожидали всплеск спроса.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее
Теги: продукты, ажиотаж, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 апреля
Общество
Влияние вируса на поставки товаров из Италии в Россию. Что важно знать
Экономика
Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter