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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, начало расти в период режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал Мурашко.

По словам министра, в связи с этим следует возобновить рассмотрение вопроса о повышении возраста для продажи алкогольных напитков до 21 года.

Мурашко сообщил о росте потребления в России алкоголя во время эпидемии
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В начале мая Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось на 2–3%. При этом министр подчеркнул, что в условиях распространения коронавирусной инфекции употребление алкоголя «категорически неприемлемо», поскольку спиртное ослабляет иммунитет. Кроме того, алкоголь может привести к обострению хронических заболеваний, отметил министр.

Ранее власти некоторых регионов решили ограничить продажу алкогольных напитков в период эпидемии коронавируса. Такие меры приняли в Якутии, Карелии, Башкирии и ряде других регионов. При этом Минпромторг рекомендовал не менять порядок продажи алкоголя из-за того, что это может вызвать рост доли нелегальной продукции на рынке и привести к социальной напряженности.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: алкоголь, пандемия, смерть
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