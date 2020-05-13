Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии

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Число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, начало расти в период режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал Мурашко.

По словам министра, в связи с этим следует возобновить рассмотрение вопроса о повышении возраста для продажи алкогольных напитков до 21 года.

В начале мая Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось на 2–3%. При этом министр подчеркнул, что в условиях распространения коронавирусной инфекции употребление алкоголя «категорически неприемлемо», поскольку спиртное ослабляет иммунитет. Кроме того, алкоголь может привести к обострению хронических заболеваний, отметил министр.