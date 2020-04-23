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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями, передает ТАСС.

Тенишев заявил, что в некоторых «вопиющих» случаях ФАС обнаружила наценку на лимоны до 300%, 400% и 500% на одном этапе. Он отметил, что наценкой занимались и торговые сети, и поставщики продуктов, однако названия компаний Тенишев не назвал.

Антимонопольное ведомство, по его словам, займется проверкой фактов завышения цен и намерено контролировать каждый шаг и каждую сделку ретейлеров.

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Начальник управления объяснил, что цена на лимоны резко выросла в марте и апреле после сокращения поставок из-за рубежа, когда объем импорта, по его словам, упал до 41%. Одновременно среди россиян вырос спрос на лимоны после появления фейков о пользе некоторых продуктов для профилактики коронавируса. Тенишев уточнил, что, несмотря на обстоятельства, торговые сети могли избежать резкого роста цен.

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Фото: Justin Sullivan / Getty Image

В начале апреля начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что в ведомство начали поступать жалобы на завышение стоимости имбиря, лимонов и чеснока. Мирочиненко отметила, что внутренний рынок этих товаров в России практически полностью зависит от импортных поставок. Жалобы, по ее словам, в основном касались цены на эти продукты на рынках и в небольших магазинах.

Позже Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, укрепляющие иммунитет, в том числе и на лимоны.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ФАС
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