ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями, передает ТАСС.

Тенишев заявил, что в некоторых «вопиющих» случаях ФАС обнаружила наценку на лимоны до 300%, 400% и 500% на одном этапе. Он отметил, что наценкой занимались и торговые сети, и поставщики продуктов, однако названия компаний Тенишев не назвал.

Антимонопольное ведомство, по его словам, займется проверкой фактов завышения цен и намерено контролировать каждый шаг и каждую сделку ретейлеров.

Начальник управления объяснил, что цена на лимоны резко выросла в марте и апреле после сокращения поставок из-за рубежа, когда объем импорта, по его словам, упал до 41%. Одновременно среди россиян вырос спрос на лимоны после появления фейков о пользе некоторых продуктов для профилактики коронавируса. Тенишев уточнил, что, несмотря на обстоятельства, торговые сети могли избежать резкого роста цен.