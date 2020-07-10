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ВТБ зафиксировал возвращение трат россиян к уровню до пандемии

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что был зафиксирован до пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«По нескольким основным группам товаров — еда, одежда, товары для дома, бензин — в июне граждане полностью восстановили свои траты относительно февральских значений до пандемии», — сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Он уточнил, что траты еще не достигли показателей марта, однако этот месяц обычно является наиболее активным по части покупок, в этом же году люди тратили еще больше, запасаясь на время самоизоляции. В марте пользователи ВТБ потратили на 9% больше, чем в июне.

По итогам июня общий оборот платежей в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля — на 60%, февраля — на 3%. В список самых востребованных категорий покупок вошли товары для дома и дачи, автоуслуги, электроника.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Согласно данным входящего в группу ВТБ оператора фискальных данных «Первый ОФД», в целом по России число покупок в июне выросло на 33,5% по сравнению с периодом самоизоляции, который длился с 30 марта по 10 мая.

В сообщении ВТБ уточняется, что по сравнению с остальными пока отстают траты на транспорт, авиабилеты и рестораны, что связано с ограничениями. Они все еще действуют в сфере авиаперевозок, а рестораны в столице стали открываться только со второй половины июня.

Ранее Сбербанк заявил, что в июле резко выросли расходы россиян на покупки. С 29 июня по 5 июля они вышли на уровень 2019 года, увеличившись по сравнению с предшествующей неделей на 6,2% и на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики банка связали это с социальными выплатами (семьям с детьми, медицинским и социальным работникам, безработным), которые поступили гражданам в начале месяца. Полученные деньги люди в основном потратили на одежду, аксессуары, бытовую технику, электронику и мебель.

Теги: ВТБ, коронавирус
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