ВТБ зафиксировал возвращение трат россиян к уровню до пандемии

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Россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что был зафиксирован до пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«По нескольким основным группам товаров — еда, одежда, товары для дома, бензин — в июне граждане полностью восстановили свои траты относительно февральских значений до пандемии», — сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Он уточнил, что траты еще не достигли показателей марта, однако этот месяц обычно является наиболее активным по части покупок, в этом же году люди тратили еще больше, запасаясь на время самоизоляции. В марте пользователи ВТБ потратили на 9% больше, чем в июне.

По итогам июня общий оборот платежей в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля — на 60%, февраля — на 3%. В список самых востребованных категорий покупок вошли товары для дома и дачи, автоуслуги, электроника.